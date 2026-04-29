Durísima sanción para Esteban Andrada en España: el castigo que lo sacaría de Zaragoza

El informe también destacó que Andrada no depuso su actitud tras el golpe, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para retirarlo del campo de juego. Todos estos factores llevaron a que el castigo se ubicara en el extremo más severo dentro de este tipo de infracciones.

esteban andrada

Tras lo ocurrido, el arquero expresó su arrepentimiento. El mismo día del partido pidió disculpas públicas tanto a su club como a la afición y al propio Pulido. "Estoy muy arrepentido", afirmó. Posteriormente, reforzó ese gesto con un mensaje privado dirigido al capitán del Huesca, en busca de cerrar el conflicto.

La sanción también alcanzó a otros protagonistas del incidente. Dani Jiménez, arquero del Huesca, recibió cuatro partidos de suspensión por su participación en la pelea, mientras que Tasende, jugador del Zaragoza, fue castigado con dos encuentros. Ahora, Andrada deberá afrontar las consecuencias de una reacción que le costará caro.