La frase de una influencer de Fórmula 1 que sacudió las redes: "Franco Colapinto está a la altura de Fangio"

Sin embargo, la influencer también se encargó de marcar una diferencia clara respecto a los logros estadísticos y la peligrosidad de las distintas épocas. "Fangio hay uno solo en el mundo, es el tipo que es mi máximo ídolo. Logró lo que ningún deportista en el automovilismo logró. O sea, cinco campeonatos del mundo en esa época donde te subías a un auto y no sabías si volvías vivo", reconoció durante la charla.

En ese sentido, comparó la dificultad de igualar los récords del Chueco con lo que ocurre en otras disciplinas: "No podemos poner esa vara de Fangio para comparar a Franco, porque es como decir en el fútbol si un jugador es muy bueno o no comparándolo con Messi o con Maradona".