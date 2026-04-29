La frase de una influencer de Fórmula 1 que sacudió las redes: "Franco Colapinto está a la altura de Fangio"
La creadora de contenido especializada en la Fórmula 1 analizó el fenómeno del joven piloto argentino y lanzó esa afirmación que sorprendió en Internet.
El fenómeno que rodea a Franco Colapinto no deja de generar repercusiones y esta vez la controversia se encendió tras las declaraciones de la creadora de contenido conocida como "La Nena de la Fórmula 1". En una entrevista brindada al programa Citados por Infobae, la joven platense lanzó una afirmación que despertó fuertes debates entre los fanáticos del automovilismo al asegurar que, para ella, el piloto de Pilar ya se encuentra en el mismo escalón que las máximas leyendas nacionales de la categoría.
"Hoy a Colapinto lo pongo en el mismo escalón que Fangio, que Reutemann", disparó la influencer especializada en la Máxima. Ante la sorpresa del conductor Juan Marconi y las reacciones en las redes, la joven justificó su postura basándose en la dificultad que representa el presente de la categoría.
"Franco hoy tiene lo que tienen esos pilotos que son de renombre y de historia, porque logró llegar a un deporte súper complejo de llegar, donde solamente este año hay veintidós butacas para ocupar", explicó para contextualizar el mérito del piloto de Alpine.
Además de destacar el acceso a la élite, la creadora de contenidos subrayó la importancia de la continuidad del argentino en el Gran Circo. "No solamente logró llegar, con lo difícil que es llegar a la Fórmula Uno, sino que se logró mantener, porque Franco no pasó una carrera y se fue. Franco es el tercer año que empieza en Fórmula 1", señaló para diferenciarlo de otros corredores que tienen pasos fugaces por la competencia.
Sin embargo, la influencer también se encargó de marcar una diferencia clara respecto a los logros estadísticos y la peligrosidad de las distintas épocas. "Fangio hay uno solo en el mundo, es el tipo que es mi máximo ídolo. Logró lo que ningún deportista en el automovilismo logró. O sea, cinco campeonatos del mundo en esa época donde te subías a un auto y no sabías si volvías vivo", reconoció durante la charla.
En ese sentido, comparó la dificultad de igualar los récords del Chueco con lo que ocurre en otras disciplinas: "No podemos poner esa vara de Fangio para comparar a Franco, porque es como decir en el fútbol si un jugador es muy bueno o no comparándolo con Messi o con Maradona".
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