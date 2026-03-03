Inesperado giro: Foster Gillet prepara una demanda millonaria contra Estudiantes de La Plata

foster gillet rampla

La causa contra Gillett y Tofoni por lavado de dinero avanza en la Justicia

En paralelo, la situación judicial suma tensión. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presunto lavado de activos que involucra a Gillett y a Guillermo Tofoni, además de las firmas Grupo Gillett y World Eleven. La investigación, que también analiza operaciones en el mercado de pases por cifras cercanas a los 30 millones de dólares, cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En ese expediente se menciona la posible conformación de un circuito financiero entre Uruguay, Argentina y Europa, lo que derivó en pedidos de levantamiento de secreto fiscal y bancario vinculados a operaciones que involucraron tanto a Estudiantes como a Boca. Así, lo que prometía ser una revolución económica para el club platense se transformó en un conflicto legal de alto voltaje. El próximo paso podría marcar un antes y un después en la relación entre capitales privados y asociaciones civiles en el fútbol argentino.