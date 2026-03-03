Inesperado giro: Foster Gillet prepara una demanda millonaria contra Estudiantes de La Plata
El empresario avanzará con una carta documento por “daños y perjuicios”, reclamará los casi diez millones de dólares prestados más intereses y analiza pedir una multa por incumplimientos.
La relación entre Foster Gillett y Estudiantes de La Plata atraviesa su punto más crítico desde que el magnate desembarcó en el país en 2024, en medio del debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Lo que comenzó como una alianza estratégica impulsada por Juan Sebastián Verón, presidente del club, hoy amenaza con terminar en los tribunales.
Según pudo saberse a través de Doble Amarilla, los abogados del Grupo Gillett trabajan en la redacción de una carta documento para iniciar acciones legales por “daños y perjuicios”. El eje central del reclamo será la devolución inmediata del préstamo de 9.700.000 dólares que el empresario le otorgó a la institución para reforzarse en el mercado de pases, más los intereses derivados de una promesa, según su entorno, que nunca fue cumplida.
La inversión global proyectada rondaba los 150 millones de dólares e incluía mejoras en infraestructura y aportes al plantel profesional. Sin embargo, el acuerdo nunca fue aprobado en Comisión Directiva ni elevado a Asamblea Extraordinaria para su ratificación por los socios. Aun así, Gillett desembolsó el préstamo como “gesto de buena voluntad”, con la expectativa de consolidar la alianza institucional.
La bronca de Foster Gillett por la promesa incumplida de Juan Sebastián Verón
Desde el entorno del empresario aseguran que el vínculo se deterioró por falta de diálogo. “Estudiantes nos destrató, no esperábamos que pase eso. Nunca más llamaron a Foster ni se intentaron comunicar después de que les prestó la plata”, deslizan. El objetivo ahora sería recuperar los fondos para sanear la situación económica de Rampla Juniors, institución con la que el grupo mantiene un vínculo contractual de largo plazo y que enfrenta compromisos financieros urgentes.
La transferencia de Cristian Medina a Botafogo habría sido el quiebre definitivo. Aunque el mediocampista tenía contrato hasta 2028, el Pincharrata no había desembolsado dinero por su llegada, por lo que solo percibió alrededor de 100 mil dólares por la activación de una cláusula. Desde la mesa chica de Gillett sostienen que, con otra negociación, el futbolista podría haberse quedado: “Con un buen diálogo se quedaba, no teníamos la necesidad de venderlo ya”.
La causa contra Gillett y Tofoni por lavado de dinero avanza en la Justicia
En paralelo, la situación judicial suma tensión. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presunto lavado de activos que involucra a Gillett y a Guillermo Tofoni, además de las firmas Grupo Gillett y World Eleven. La investigación, que también analiza operaciones en el mercado de pases por cifras cercanas a los 30 millones de dólares, cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
En ese expediente se menciona la posible conformación de un circuito financiero entre Uruguay, Argentina y Europa, lo que derivó en pedidos de levantamiento de secreto fiscal y bancario vinculados a operaciones que involucraron tanto a Estudiantes como a Boca. Así, lo que prometía ser una revolución económica para el club platense se transformó en un conflicto legal de alto voltaje. El próximo paso podría marcar un antes y un después en la relación entre capitales privados y asociaciones civiles en el fútbol argentino.
