Suspendieron provisionalmente a un tenista argentino por doping: de quién se trata

La noticia se conoce apenas una semana después de la sanción a Leonardo Aboian, quien fue suspendido por seis años y nueve meses por múltiples violaciones al Programa Anticorrupción. En ese contexto, el tenis argentino atraviesa días complejos, con dos casos que impactan en la imagen del deporte a nivel internacional y que preocupan mucho puertas adentro además de intentar buscar una solución para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en un futuro cercano.