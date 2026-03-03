Suspendieron provisionalmente a un tenista argentino por doping: de quién se trata
La ITIA suspendió provisionalmente al argentino Romeo Arcuschin, de 18 años, tras detectarse estanozolol en un ITF M15 en Lima. No podrá competir.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis confirmó en las últimas horas la suspensión provisional de Romeo Arcuschin luego de detectarse estanozolol en una muestra tomada en un torneo ITF en Lima. El juvenil argentino de 18 años quedó inhabilitado para competir mientras avanza el proceso disciplinario.
El deportista recibió el 16 de febrero de 2026 un aviso formal de acusación luego de que se detectara la presencia de estanozolol —una sustancia prohibida— en una muestra obtenida durante un torneo ITF M15 disputado en Lima, Perú.
Qué implica la suspensión de la ITIA a Romeo Arcuschin
Al tratarse de una sustancia no especificada dentro del reglamento, la normativa establece una suspensión provisional obligatoria. En este caso, la medida comenzó a regir el mismo 16 de febrero y el jugador no presentó una apelación ante el presidente de un tribunal independiente.
Como consecuencia de todo lo sucedido, quedó automáticamente inhabilitado para competir, entrenar o asistir a eventos organizados por la ATP, la ITF, la WTA y demás organismos afiliados a la ITIA mientras se desarrolla el proceso disciplinario que definirá la sanción definitiva. El juvenil, que venía pisando fuerte desde su aparición, había alcanzado el puesto 1.802 del ranking mundial en noviembre de 2025, el mejor registro de su corta carrera profesional.
La noticia se conoce apenas una semana después de la sanción a Leonardo Aboian, quien fue suspendido por seis años y nueve meses por múltiples violaciones al Programa Anticorrupción. En ese contexto, el tenis argentino atraviesa días complejos, con dos casos que impactan en la imagen del deporte a nivel internacional y que preocupan mucho puertas adentro además de intentar buscar una solución para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en un futuro cercano.
Qué es el estanozolol y porqué no está permitido en el tenis
El estanozolol es un esteroide anabólico utilizado históricamente para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico. Está catalogado como sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y su presencia en un control implica, según el reglamento, una suspensión provisional obligatoria.
