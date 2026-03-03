Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid

La dura derrota en la ida obliga al Barça a protagonizar una remontada histórica si pretende mantenerse con vida en el certamen. Más allá del golpe sufrido ante el Colchonero, el equipo que conduce Hansi Flick viene de mostrar una reacción en La Liga, donde goleó 4-1 a Villarreal con una actuación sobresaliente de Lamine Yamal, autor de tres tantos.