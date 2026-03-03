Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por el Torneo Apertura 2026
Por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes desde las 17 en el estadio Camp Nou. El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone arriba a Cataluña con una ventaja amplia luego del 4-0 conseguido en el primer duelo.
La dura derrota en la ida obliga al Barça a protagonizar una remontada histórica si pretende mantenerse con vida en el certamen. Más allá del golpe sufrido ante el Colchonero, el equipo que conduce Hansi Flick viene de mostrar una reacción en La Liga, donde goleó 4-1 a Villarreal con una actuación sobresaliente de Lamine Yamal, autor de tres tantos.
Del otro lado, el Atlético atraviesa un momento sólido. Tras la goleada en el Metropolitano, reafirmó su buen presente en el torneo local con una victoria 1-0 ante Real Oviedo, gracias a un tanto agónico de Julián Álvarez.
El ganador de esta llave se medirá en la final ante quien se imponga en la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club.
Formaciones de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid
La televisación estará a cargo de Flow Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de Flow.
