Inflación del hincha: la camiseta de la Selección Argentina aumentó 114% durante el gobierno de Javier Milei

Sin embargo, los precios se disparan aún más si los fanáticos buscan la calidad profesional. La versión "Authentic" (la misma tecnología HEAT.RDY que utilizan los jugadores en el campo de juego) cuesta actualmente $219.999. Incluso, si el hincha desea esa misma camiseta ya estampada de fábrica con el histórico "10" y el apellido de Lionel Messi, el valor trepa a los $249.999.

La evolución histórica: de Carlos Menem a la actualidad

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El salto de los precios a lo largo de los distintos mundiales refleja la constante depreciación de la moneda nacional. A continuación, el repaso histórico tomando siempre como referencia el valor de lanzamiento de la versión estándar para el hincha:

Francia 1998 (Carlos Menem): $65. En plena época de la convertibilidad (el famoso "1 a 1"), la camiseta costaba literalmente 65 dólares.

Corea-Japón 2002 (Eduardo Duhalde): $150. Representó el primer gran salto tras la crisis del 2001 y la traumática salida de la convertibilidad, con un aumento del 130,7% respecto a 1998.

Alemania 2006 (Néstor Kirchner): $180. Fue el período de mayor estabilidad de precios en esta tabla, registrando un aumento de apenas el 20% respecto a 2002.

Sudáfrica 2010 (Cristina Kirchner - 1° mandato): $249. Marcó un incremento del 38,3% respecto a la cita mundialista anterior.

Brasil 2014 (Cristina Kirchner - 2° mandato): $749. En este punto, la inflación de la indumentaria deportiva pegó un salto muy fuerte, triplicando su valor en cuatro años con un aumento del 200,8% .

Rusia 2018 (Mauricio Macri): $1.649. El incremento continuó su curva ascendente, registrando una suba del 120,1% respecto al Mundial de Brasil.

Qatar 2022 (Alberto Fernández): $16.999. Significó el salto porcentual más brusco de toda la serie histórica entre un Mundial y otro, con un astronómico aumento del 930,8% respecto a 2018.

Mundial 2026 (Javier Milei): $149.999. Tomando como base el precio de Qatar 2022, el valor de la nueva indumentaria estándar de cara a la próxima Copa del Mundo representa un aumento del 782,4% entre un certamen ecuménico y otro.

Para quienes buscan cuidar el bolsillo, las tiendas oficiales suelen ofrecer liquidaciones de hasta el 60% en la ropa de la temporada pasada, permitiendo adquirir modelos anteriores (como la titular de arquero o la alternativa 2024) por valores cercanos a los $47.999.