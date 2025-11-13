Inglaterra vs Serbia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Los dirigidos por Thomas Tuchel ya aseguraron su lugar en el Mundial 2026, pero quieren mantener el invicto y seguir afianzando su funcionamiento.
El estadio Wembley se vestirá de gala para una nueva presentación de la Selección de Inglaterra, que llega al tramo final de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 con el pasaje en mano y el objetivo de sostener su marcha ideal. Líder absoluto del Grupo K con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones, enfrentará a Serbia, que necesita sumar para mantener viva su ilusión de clasificar al repechaje.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel atraviesa un momento de plenitud. Su última actuación, un contundente 5-0 ante Letonia, confirmó su poderío ofensivo y la solidez que lo caracteriza desde el inicio de la competencia. Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, los “Tres Leones” se transformaron en una de las selecciones más temidas de Europa.
Más allá de tener asegurado el boleto al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el DT alemán aprovechará los dos partidos restantes para continuar afinando detalles de cara a la gran cita.
En la otra vereda, Serbia afronta una final anticipada: tercera en la tabla con 10 puntos, uno menos que Albania, la selección balcánica está obligada a sumar en Londres para llegar con posibilidades al último compromiso, en el que recibirá a Letonia. Una derrota podría dejarla sin opciones de playoffs si los albaneses vencen a Andorra, por lo que el margen de error es mínimo.
El historial entre ambos seleccionados marca un dominio absoluto de Inglaterra, que ganó los tres cruces previos sin recibir goles. Además, el equipo británico se hace fuerte en casa: acumula cinco victorias en sus últimos seis partidos como local. En ese contexto, el favoritismo vuelve a estar de su lado, especialmente por la diferencia de jerarquía individual y colectiva.
Inglaterra vs Serbia: probables formaciones
- Inglaterra: Pickford; Spence, Stones, Konsa, James; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.
- Serbia: Petrovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Gudelj, Samardzic, Kostic; Mitrovic, Vlahovic.
Inglaterra vs Serbia: otros datos
- Horario: 16:45.
- Estadio: Wembley Stadium.
- Arbitro: Ivan Kruliak.
- TV: Disney+ Premium.
