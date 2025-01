Insólito: Ander Herrera fue increpado por un hincha del Zaragoza en su llegada a la Argentina

Mientras se esperaba que el vuelo del ex mediocampista del Athletic Club de Bilbao aterrizara en Buenos Aires, un hombre con la camiseta del Real Zaragoza se detuvo a hablar con el noticiero de Telefé y explicó el por qué se encontraba en Ezeiza esperando a Herrera.

“Estoy acá por Ander”, le contestó a la periodista, quien le preguntó si la otra camiseta que llevaba se la iba a obsequiar a Herrera. “Es mía, no se la voy a regalar a él, debe tener unas cuantas”, continuó.

Acto seguido, la notera quiso saber qué palabras le diría al nuevo refuerzo del Xeneize, pero nadie se esperó la contundente respuesta. “No sé qué le espera acá, pero le diría que vaya a Zaragoza a ayudarnos. Eso es lo que vengo a decirle a él y que me explique por qué está acá y no en Zaragoza. Que me explique por qué está acá y no ayudándonos, que estamos comiendo barro hace 12 años y queremos ascender. Me imagino que él también quiere ascender porque es el club del cual es hincha y que me lo diga”, lanzó ante las cámaras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/1879635223161495820?t=Irik-EZF-EjSLsUtGbnjcA&s=19&partner=&hide_thread=false Enorme expectativa en el mundo Boca por la llegada de Ander Herrera. Una multitud lo recibió en Ezeiza, pero entre los hinchas xeneizes y periodistas, se coló un fanático del Zaragoza, su club de origen en España.



El fanático, indignado porque Herrera no volvió al… pic.twitter.com/yAjMadkvf9 — Telefe Noticias (@telefenoticias) January 15, 2025

Una vez que el futbolista salió del aeropuerto, el simpatizante del elenco español comenzó a gritarle: “Ander, después juntémonos. Aguante Zaragoza, aguante el León”.

Cuando todo parecía terminar ahí, la situación escaló un nivel más y la tensión creció. Es que cuando el futbolista de 35 años se dirigía rumbo al centro médico para los exámenes físicos, el fanático del Zaragoza lo siguió y se acercó hasta quedar a pocos metros y le dijo que necesitaba hablar con él. La respuesta de Ander fue la siguiente: “Hoy no es el día amigo, perdóname, ¿vale?“.