Qué necesita River para meterse en la Copa Libertadores 2026 tras su derrota ante Gimnasia

Con este tropiezo, el Millonario cayó al tercer puesto de la Tabla Anual 2025, zona de repechaje, y quedó a cuatro unidades de Boca, el último clasificado directo a la fase de grupos. Rosario Central, ya inalcanzable en la cima, y el propio Xeneize completan las posiciones de privilegio. Con apenas seis puntos en disputa, el margen de error es mínimo para el conjunto riverplatense.