Boca se escapa y River se complica: así quedó la Tabla Anual antes del Superclásico
El triunfo del Xeneize y la derrota del Millonario alteraron la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, a solo dos fechas del cierre del Torneo Clausura.
La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 dejó movimientos trascendentales en la Tabla Anual y una creciente tensión de cara al Superclásico. Boca logró un triunfo agónico por 2-1 frente a Estudiantes y se consolidó como escolta de Rosario Central, asegurando prácticamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. En contrapartida, River volvió a tropezar -esta vez ante Gimnasia en el Monumental- y comprometió seriamente su presencia en el máximo certamen continental.
Con la victoria, el equipo de Claudio Úbeda alcanzó los 56 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó relegado con 52. La diferencia de cuatro unidades, cuando solo restan seis en juego, eleva el valor del próximo enfrentamiento entre ambos a niveles de final. Si River vence a Boca en La Bombonera, recortará la brecha a un punto y mantendrá vivas sus chances de meterse en la Libertadores. Si pierde o empata, el Xeneize asegurará su boleto al torneo más prestigioso del continente.
El resto de los aspirantes también sigue al acecho: Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 unidades, se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero sueñan con dar el salto. Más atrás, San Lorenzo y Barracas Central aún conservan chances matemáticas en caso de que los de arriba cedan terreno en las últimas fechas.
La situación del Millonario preocupa no solo por los números, sino por el bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos. Con apenas dos triunfos en sus últimos diez encuentros, el equipo perdió regularidad y confianza. La presión del Monumental se trasladará ahora a La Bombonera, donde Gallardo y sus dirigidos buscarán una reacción que cambie el curso de un semestre que, hasta ahora, ha sido decepcionante.
La definición promete ser electrizante: Boca depende de sí mismo para sellar su clasificación y River está obligado a ganar los dos compromisos restantes (ante Boca y Vélez). La batalla por los últimos cupos internacionales tendrá un capítulo decisivo el próximo fin de semana, en un Superclásico que definirá mucho más que el orgullo.
A dos partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino
