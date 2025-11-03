Boca se escapa y River se complica: así quedó la Tabla Anual antes del Superclásico

Con la victoria, el equipo de Claudio Úbeda alcanzó los 56 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó relegado con 52. La diferencia de cuatro unidades, cuando solo restan seis en juego, eleva el valor del próximo enfrentamiento entre ambos a niveles de final. Si River vence a Boca en La Bombonera, recortará la brecha a un punto y mantendrá vivas sus chances de meterse en la Libertadores. Si pierde o empata, el Xeneize asegurará su boleto al torneo más prestigioso del continente.