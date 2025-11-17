El enojo del capitán de México tras los abucheos vs Uruguay: "Qué lindo estar en casa, eh"

El clima evidencia un conflicto que lleva tiempo: cuando el rendimiento del Tri no convence, el público expresa su malestar sin contemplaciones. Los futbolistas, en cambio, sienten que no reciben el apoyo adecuado y que la presión se multiplica cada vez que el equipo juega en suelo mexicano.

Raúl Jiménez también apuntó contra los abucheos

Raúl Jiménez fue uno de los que habló abiertamente sobre la situación. “Lo que da tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten fuera Vasco, que le griten pu... al portero. Eso es lo que deja tristeza, pero así es esto y tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante y trabajar”, expresó al finalizar el partido.

El Tri tendrá la posibilidad de cerrar el año con una alegría cuando enfrente a Paraguay el martes 18 de noviembre, desde las 19.30 de México (20.30 del Este de Estados Unidos). La Albirroja llega a ese compromiso tras perder 2 a 1 frente a Estados Unidos.