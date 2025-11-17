El enojo del capitán de México tras los abucheos vs Uruguay: "Qué lindo estar en casa, eh"
Edson Álvarez reaccionó con fastidio ante los abucheos tras el 0-0 entre México y Uruguay y su comentario irónico encendió la discusión en redes sociales.
El empate sin goles entre México y Uruguay dejó un clima tenso en el estadio, donde los abucheos del público provocaron el enojo de varios jugadores del Tri. Entre ellos, Edson Álvarez quedó en el centro de la polémica por un comentario irónico que rápidamente se viralizó.
La igualdad 0-0 frente a Uruguay, en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026, no dejó conforme a los fanáticos que colmaron el estadio para ver al seleccionado mexicano. La falta de emociones, los roces constantes y un rendimiento por debajo de lo esperado derivaron en silbidos, insultos y un fuerte malestar generalizado una vez concluido el encuentro.
Los jugadores también dejaron el campo con bronca, pero por motivos distintos. La reacción de la gente afectó a varios referentes del Tri, entre ellos Chiquito Sánchez, Raúl Jiménez, el Vasco Aguirre y Edson Álvarez, quienes mostraron su disgusto por los abucheos recibidos en su regreso a México.
Mientras se retiraba hacia el vestuario, Edson Álvarez lanzó una frase cargada de ironía que quedó registrada por las cámaras. “Qué lindo es estar en casa eh, qué lindo es estar en casa”, comentó al pasar, visiblemente molesto por la postura del público local.
El video se viralizó rápidamente y generó reacciones diversas. Muchos fanáticos criticaron al mediocampista del Fenerbahce por su actitud, mientras otros justificaron su enojo ante los insultos recibidos. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como “Y qué esperaban”, “merecido lo tienen” y “menos quejas y más fútbol”.
El clima evidencia un conflicto que lleva tiempo: cuando el rendimiento del Tri no convence, el público expresa su malestar sin contemplaciones. Los futbolistas, en cambio, sienten que no reciben el apoyo adecuado y que la presión se multiplica cada vez que el equipo juega en suelo mexicano.
Raúl Jiménez también apuntó contra los abucheos
Raúl Jiménez fue uno de los que habló abiertamente sobre la situación. “Lo que da tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten fuera Vasco, que le griten pu... al portero. Eso es lo que deja tristeza, pero así es esto y tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante y trabajar”, expresó al finalizar el partido.
El Tri tendrá la posibilidad de cerrar el año con una alegría cuando enfrente a Paraguay el martes 18 de noviembre, desde las 19.30 de México (20.30 del Este de Estados Unidos). La Albirroja llega a ese compromiso tras perder 2 a 1 frente a Estados Unidos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario