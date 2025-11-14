La Selección Argentina cayó en penales ante México y se despidió del Mundial de Qatar Sub-17 2025

Con la obligación de reaccionar, la Selección redobló esfuerzos y volvió a meterse en partido gracias al oportunismo de Closter, quien aprovechó una mala salida del arquero rival para sellar el 2-2 a los 41 del complemento. El tramo final fue un golpe por golpe, sin claridad, pero con corazón.

La definición por penales terminó siendo determinante. Argentina falló el primero a través de Bouhier, y aunque luego convirtió el resto de sus ejecuciones, México mantuvo una efectividad perfecta que sentenció la serie. El 4-3 final dejó un sabor amargo para un equipo que había mostrado argumentos suficientes para avanzar.

Gol de Argentina a poco del final: 2-2 y por ahora hay penales

Argentina buscando la igualdad ante México

México sorprende a Argentina y le da vuelta el partido

Al inicio del ST, México igualó el resultado

Tapadón de Castelau para salvar el empate

Casi gol en contra de México para el 2-0 de Argentina

Argentina abrió el marcador con un golazo de Ramiro Tulián: 1-0 a México

La similitud del gol de Tulián con el de Enzo Fernández en Qatar 2022

Cómo llegan Argentina y México a este duelo de 16avos. de final

El combinado albiceleste llega invicto y con un rendimiento sobresaliente. Fue la mejor primera de todo el torneo gracias a tres victorias convincentes: 2-0 ante Bélgica, 3-1 frente a Túnez y un categórico 7-0 contra Fiyi. Ese nivel lo consolidó como candidato al título, un trofeo que Argentina jamás logró en la categoría, y que busca alcanzar por primera vez en su historia.

Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.

El antecedente más fresco entre ambos seleccionados data de apenas un mes atrás, cuando el conjunto de Placente eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20, también disputado en Asia. Esa victoria refuerza el optimismo argentino, que aspira a repetir la fórmula con un plantel que combina talento, velocidad y eficacia ofensiva.

seleccion argentina sub 17

La formación de la Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17

José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

Argentina vs. México: otros datos

Hora: 11:45.

11:45. Estadio: Cancha 3 - Aspire Zone (Doha).

Cancha 3 - Aspire Zone (Doha). TV: D Sports y TV Pública.

Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Argentina vs México.

Portugal vs Bélgica.

Suiza vs Corea del Norte.

Irlanda vs Uganda.

Estados Unidos vs Marruecos.

Zambia vs Mali.

Brasil vs Canadá.

Francia vs Burkina Faso.

Italia vs Uzbekistán.

Corea del Sur vs Inglaterra.

Venezuela vs Paraguay.

Japón vs Colombia.

Austria vs República Checa.

Croacia vs Túnez.

Senegal vs Egipto.

Alemania vs Sudáfrica.