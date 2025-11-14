La Selección Argentina cayó en penales ante México y se despidió del Mundial de Qatar Sub-17 2025
La Selección juvenil, dirigida por Diego Placente, llega como líder invicto y sueña con alcanzar una instancia inédita.
La Selección Argentina Sub-17 vivió una jornada dolorosa en Qatar tras quedar fuera del Mundial luego de un empate 2-2 frente a México y una definición por penales que terminó inclinándose a favor del conjunto norteamericano por 5-4.
El equipo dirigido por Diego Placente, que había llegado a esta instancia como el mejor de la fase de grupos, fue protagonista de un encuentro cambiante, intenso y plagado de situaciones que marcaron un desarrollo mucho más favorable de lo que finalmente reflejó el resultado. A pesar del esfuerzo y del juego mostrado durante la mayor parte del duelo, el desenlace desde los doce pasos dejó al seleccionado albiceleste sin el boleto a los octavos de final.
El inicio del partido mostró a una Argentina dominante, dueña del ritmo y de las principales aproximaciones. La apertura del marcador llegó a los 8 minutos con un golazo de Ramiro Tulian, quien conectó un envío desde el córner y, con un remate preciso al ángulo, puso en ventaja a un equipo que parecía encaminado a una tarde tranquila.
Con la posesión controlada y un rival que no encontraba la manera de cortar los circuitos ofensivos, la Albiceleste generó múltiples ocasiones para ampliar la diferencia. Espínola, Tulian y Esquivel tuvieron oportunidades claras, pero la falta de eficacia en los metros finales dejó con vida a México, que recién sobre el final del primer tiempo encontró la forma de preocupar a Castelau, protagonista de una tapada decisiva antes del descanso.
El complemento modificó el rumbo del partido de manera brusca. México encontró el empate apenas iniciado el segundo tiempo con un cabezazo de Gamboa y, a partir de allí, el duelo se tornó más friccionado y equilibrado. Argentina respondió con cambios ofensivos para recuperar la iniciativa, pero una desatención en una pelota parada le permitió nuevamente a Gamboa aparecer sin marca y dar vuelta el resultado.
Con la obligación de reaccionar, la Selección redobló esfuerzos y volvió a meterse en partido gracias al oportunismo de Closter, quien aprovechó una mala salida del arquero rival para sellar el 2-2 a los 41 del complemento. El tramo final fue un golpe por golpe, sin claridad, pero con corazón.
La definición por penales terminó siendo determinante. Argentina falló el primero a través de Bouhier, y aunque luego convirtió el resto de sus ejecuciones, México mantuvo una efectividad perfecta que sentenció la serie. El 4-3 final dejó un sabor amargo para un equipo que había mostrado argumentos suficientes para avanzar.
Gol de Argentina a poco del final: 2-2 y por ahora hay penales
Argentina buscando la igualdad ante México
México sorprende a Argentina y le da vuelta el partido
Al inicio del ST, México igualó el resultado
Tapadón de Castelau para salvar el empate
Casi gol en contra de México para el 2-0 de Argentina
Argentina abrió el marcador con un golazo de Ramiro Tulián: 1-0 a México
La similitud del gol de Tulián con el de Enzo Fernández en Qatar 2022
Cómo llegan Argentina y México a este duelo de 16avos. de final
El combinado albiceleste llega invicto y con un rendimiento sobresaliente. Fue la mejor primera de todo el torneo gracias a tres victorias convincentes: 2-0 ante Bélgica, 3-1 frente a Túnez y un categórico 7-0 contra Fiyi. Ese nivel lo consolidó como candidato al título, un trofeo que Argentina jamás logró en la categoría, y que busca alcanzar por primera vez en su historia.
Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.
El antecedente más fresco entre ambos seleccionados data de apenas un mes atrás, cuando el conjunto de Placente eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20, también disputado en Asia. Esa victoria refuerza el optimismo argentino, que aspira a repetir la fórmula con un plantel que combina talento, velocidad y eficacia ofensiva.
La formación de la Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17
- José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
Argentina vs. México: otros datos
- Hora: 11:45.
- Estadio: Cancha 3 - Aspire Zone (Doha).
- TV: D Sports y TV Pública.
Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025
- Argentina vs México.
- Portugal vs Bélgica.
- Suiza vs Corea del Norte.
- Irlanda vs Uganda.
- Estados Unidos vs Marruecos.
- Zambia vs Mali.
- Brasil vs Canadá.
- Francia vs Burkina Faso.
- Italia vs Uzbekistán.
- Corea del Sur vs Inglaterra.
- Venezuela vs Paraguay.
- Japón vs Colombia.
- Austria vs República Checa.
- Croacia vs Túnez.
- Senegal vs Egipto.
- Alemania vs Sudáfrica.
