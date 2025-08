Insólito momento en la Fórmula 1: Verstappen tiró una toalla desde su auto a la pista

Minutos después se supo que se trataba de una toalla, olvidada dentro del habitáculo tras una parada en boxes. La escena quedó registrada por las cámaras a bordo del coche, y la FIA abrió una investigación inmediata por posible relanzamiento inseguro. Sin embargo, tras escuchar al piloto y al equipo Red Bull, los comisarios optaron por no aplicar sanciones formales y emitieron una advertencia.

“Era una toalla que normalmente usamos en boxes. No me di cuenta de que seguía ahí hasta que la vi caer al costado de mi asiento. Me preocupaba que se metiera entre los pedales, así que decidí tirarla fuera de la pista de forma segura”, explicó Verstappen en conferencia de prensa.

El comunicado oficial del ente regulador detalló que la toalla pudo haber representado un riesgo en caso de interferir con el control del vehículo. Por ese motivo, se impuso una advertencia al equipo por no revisar adecuadamente el habitáculo antes de liberar el coche nuevamente a pista.

Más allá del incidente, la jornada fue especialmente negativa para Red Bull. Verstappen terminó en el puesto 14 de la segunda práctica, muy lejos de los tiempos de los McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri marcando el ritmo. Además, por primera vez en la temporada, Max fue superado por su compañero de equipo: Yuki Tsunoda finalizó 9° y le sacó más de medio segundo de ventaja.

“No fue un buen día para nosotros. No había agarre y el coche estaba completamente desequilibrado. Tenemos que revisar todo, porque nada funcionó como esperábamos. McLaren está en otro nivel, pero primero tenemos que solucionar nuestros propios problemas”, sostuvo Verstappen, visiblemente incómodo con el rendimiento del RB21.

Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Hungría

Viernes 1 de agosto

Prácticas libres 1: 8:30 a 9:30.

Prácticas libres 2: 12:00 a 13:00.

Sábado 2 de agosto

Prácticas libres 3: 7:30 a 8:30.

Clasificación: 11:00 a 12:00.

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10:00.