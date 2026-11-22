Maratón deportiva gratuita: golf, NFL y NBA en vivo durante más de 15 horas
El próximo viernes 27 de noviembre se podrán disfrutar más de 15 horas de manera gratuita y sin suscripción de una jornada deportiva. Los detalles.
De cara al próximo viernes 27 de noviembre de 2026, Prime Video tiene todo listo para desplegar su jornada deportiva más intensa del año en el marco del Black Friday, poniendo a disposición del público una maratón que superará las 15 horas de transmisiones en directo. La propuesta de Amazon, anunciada formalmente desde Buenos Aires el 11 de noviembre, permitirá que los fanáticos de más de 200 países y territorios disfruten de competencias de golf, fútbol americano y básquetbol de manera completamente abierta, sin requerir suscripción previa ni membresía activa en la plataforma para celebrar el comienzo de la temporada navideña.
El puntapié inicial de la programación tendrá lugar a las 11:00 horas de Argentina desde el Atlantic Fields Club de Hobe Sound, Florida, con el regreso de "The Skins Game", el clásico certamen golfístico del fin de semana de Acción de Gracias creado en 1983. En esta edición, una bolsa de 4 millones de dólares será disputada bajo el formato tradicional de acumulación de premios por cada hoyo empatado entre figuras como Wyndham Clark, Brooks Koepka y Justin Thomas —quienes reúnen 31 títulos del PGA Tour y nueve Majors—, junto al joven fenómeno Jackson Koivun, ganador del 3M Open en apenas su tercera presentación profesional y responsable del punto decisivo para Estados Unidos en la Presidents Cup.
Más tarde, a partir de las 17:00 horas de nuestro país, las cámaras se trasladarán hacia el Acrisure Stadium de Pittsburgh para vivir la edición 2026 del "Black Friday Football", un choque de alto voltaje entre dos potencias de la Conferencia Americana cuando los Pittsburgh Steelers reciban a los Denver Broncos. Para llegar a una audiencia global más amplia, la transmisión contará con pistas de audio alternativas en castellano, francés y portugués.
Además, los espectadores de determinadas regiones tendrán acceso a herramientas interactivas que ya enriquecen las emisiones de la NFL en territorio estadounidense. Entre estas prestaciones destacadas se encuentran Rapid Recap, imagen en alta definición con tecnología HDR y estadísticas en tiempo real mediante Next Gen Stats impulsadas por AWS.
El cierre de esta extensa jornada deportiva llegará de la mano del básquetbol estadounidense con la definición de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup, certamen cuyas instancias eliminatorias y final se verán en exclusiva por la plataforma entre el 4 y el 11 de diciembre. La acción comenzará a las 21:00 horas desde el mítico Madison Square Garden de Nueva York con el cruce de la Conferencia Este entre los campeones mundiales New York Knicks y Miami Heat, mientras que a las 23:30 horas, desde San Antonio, se medirán Los Ángeles Lakers frente a los Spurs, monarcas de la Conferencia Oeste.
De esta manera, la grilla oficial de transmisiones gratuitas en vivo para el 27 de noviembre (expresada en horario de Argentina) quedará conformada de la siguiente manera:
-
11:00 horas: "The Skins Game" correspondiente al PGA Tour.
17:00 horas: "Black Friday Football" con el duelo entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers.
21:00 horas: Primer encuentro de la doble jornada de la Emirates NBA Cup entre Miami Heat y New York Knicks.
23:30 horas: Segundo encuentro de la doble jornada de la Emirates NBA Cup protagonizado por Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario