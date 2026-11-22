El cierre de esta extensa jornada deportiva llegará de la mano del básquetbol estadounidense con la definición de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup, certamen cuyas instancias eliminatorias y final se verán en exclusiva por la plataforma entre el 4 y el 11 de diciembre. La acción comenzará a las 21:00 horas desde el mítico Madison Square Garden de Nueva York con el cruce de la Conferencia Este entre los campeones mundiales New York Knicks y Miami Heat, mientras que a las 23:30 horas, desde San Antonio, se medirán Los Ángeles Lakers frente a los Spurs, monarcas de la Conferencia Oeste.