Instituto vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La Gloria y el Decano llegan entonados tras conseguir su primer triunfo en el campeonato y buscarán sostener el envión.
La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 tendrá este viernes un atractivo enfrentamiento en Córdoba. Instituto recibirá desde las 20 a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Presidente Perón, con la intención de confirmar la levantada que insinuó en la fecha pasada. Ambos equipos llegan con el ánimo renovado luego de haber celebrado su primera victoria en el certamen y saben que un nuevo triunfo podría acomodarlos mejor en la pelea por la clasificación.
El conjunto cordobés logró sacarse la presión al imponerse 2-0 frente a Central Córdoba en lo que significó el estreno de Diego Flores como entrenador. El Traductor asumió tras la salida de Daniel Oldrá, en un contexto de resultados adversos, y rápidamente consiguió una respuesta positiva del plantel. Con esa inyección anímica, Instituto intentará hacerse fuerte otra vez ante su gente y sumar tres puntos que le permitan despegar en la Zona correspondiente. La localía será un factor a explotar en una etapa del torneo donde cada unidad comienza a pesar.
Del otro lado estará el Decano, que también logró romper el maleficio en la quinta fecha con una goleada convincente por 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Los dirigidos por Hugo Colace mostraron contundencia y orden, dos aspectos que habían sido deficitarios en las primeras presentaciones. Sin embargo, más allá del alivio que significó esa victoria, el panorama general obliga a sostener el ritmo: el equipo tucumano necesita sumar para tomar distancia de la zona baja de la tabla anual y, al mismo tiempo, mirar de reojo los promedios.
Instituto vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Alex Luna y Matias Fonseca. DT: Diego Flores.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño. DT: Hugo Colace.
Instituto vs. Atlético Tucumán: otro datos
- Hora: 20:00.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
