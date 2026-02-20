Instituto vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará el Decano, que también logró romper el maleficio en la quinta fecha con una goleada convincente por 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Los dirigidos por Hugo Colace mostraron contundencia y orden, dos aspectos que habían sido deficitarios en las primeras presentaciones. Sin embargo, más allá del alivio que significó esa victoria, el panorama general obliga a sostener el ritmo: el equipo tucumano necesita sumar para tomar distancia de la zona baja de la tabla anual y, al mismo tiempo, mirar de reojo los promedios.