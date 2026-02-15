Instituto vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Central Córdoba, por su parte, llega tras una dura eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia (J), en una definición por penales que dejó secuelas. "Nos tenemos que hacer cargo", fue la autocrítica del plantel conducido por Lucas Pusineri. En el Apertura suma 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. El entrenador aún no confirmó la formación titular y se espera que lo haga en las próximas horas.