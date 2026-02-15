Instituto vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
La Gloria recibe a Central Córdoba por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Diego Flores debuta como DT y el Ferroviario busca recuperarse tras la Copa Argentina.
Instituto enfrentará a Central Córdoba este domingo a las 22 en el estadio Juan Domingo Perón, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro marcará el debut de Diego “Traductor” Flores como entrenador de la Gloria, mientras que el Ferroviario intentará dejar atrás su eliminación en la Copa Argentina.
La Gloria atraviesa un inicio complicado: en cuatro fechas apenas sumó 1 punto y todavía no logró ganar. Tras dos derrotas consecutivas y un arranque sin respuestas, la dirigencia decidió la salida de Daniel Oldrá y aceleró la llegada de Flores, quien viene de dirigir en el fútbol israelí. Ni siquiera la dupla interina conformada por Bruno Martelotto y Daniel “Miliki” Jiménez pudo revertir la racha negativa. Ahora, con nuevo cuerpo técnico, Instituto buscará cambiar la imagen ante su público.
Central Córdoba, por su parte, llega tras una dura eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia (J), en una definición por penales que dejó secuelas. "Nos tenemos que hacer cargo", fue la autocrítica del plantel conducido por Lucas Pusineri. En el Apertura suma 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. El entrenador aún no confirmó la formación titular y se espera que lo haga en las próximas horas.
Probables formaciones del encuentro entre Instituto y Central Córdoba
- Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Nicolás Guerra; Alex Luna y Franco Jara. DT: Diego Flores.
- Central Córdoba de Santiago del Estero: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
Otros datos del partido entre Instituto y Central Córdoba
- Hora: 22
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Juan Domingo Perón
