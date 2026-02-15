Francisco Cerúndolo venció a Luciano Darderi y es campeón del Argentina Open 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2023143492780806270?s=20&partner=&hide_thread=false DE LA FELICIDAD POR EL TÍTULO A REDOBLAR LA APUESTA: "ESTOY JUGANDO UN GRAN TENIS. NO ME QUIERO CONFORMAR CON ESTE TORNEO, QUIERO IR POR MÁS"



Francisco Cerúndolo, flamante campeón del #ArgentinaOpen 2026, dialogó mano a mano con TyC Sports y valoró su rendimiento en la… pic.twitter.com/FRMWHjE0VW — TyC Sports (@TyCSports) February 15, 2026

La revancha de Francisco Cerúndolo en Buenos Aires

El tenista de 27 años tuvo su desquite en el ATP 250 de Buenos Aires. En 2021 había caído por 6-1 y 6-2 ante Diego Schwartzman, mientras que en 2025 perdió la final por 6-4 y 7-6(1) frente al brasileño Joao Fonseca. Esta vez, ante su gente y como primer preclasificado, Cerúndolo logró dar el paso que le faltaba y levantar el trofeo en el Argentina Open, sumando un título clave en el arranque de la temporada 2026.