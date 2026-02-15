Francisco Cerúndolo venció a Luciano Darderi y es campeón del Argentina Open 2026
El primer clasificado del evento se consagró por primera vez en el torneo de Buenos Aires: todos los detalles del encuentro.
Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) se consagró campeón del Argentina Open 2026 tras vencer por 6-4 y 6-2 a Luciano Darderi (22°) en la final disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El porteño celebró por primera vez en el certamen, luego de haber perdido sus dos definiciones anteriores.
El torneo llegó a su fin con el duelo entre los dos mejores preclasificados del cuadro. Cerúndolo había superado en semifinales a Tomás Etcheverry en sets corridos, mientras que Darderi, representante de Italia nacido en Argentina, dejó en el camino a Sebastián Báez, también en dos parciales.
La sólida final de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026
En el primer set, el argentino golpeó rápido con un quiebre que sostuvo hasta el cierre para imponerse por 6-4. La diferencia estuvo en su agresividad: sumó 16 winners contra 10 de su rival y logró sostener cinco chances de break en ese parcial.
El segundo set fue más cambiante. Cerúndolo volvió a quebrar de entrada, aunque no pudo confirmar de inmediato. Sin embargo, Darderi mostró imprecisiones y volvió a ceder su saque para el 3-1 parcial. Con la ventaja a favor, el argentino manejó los tiempos del partido y aprovechó los errores no forzados de su oponente para sellar el 6-2 definitivo.
La revancha de Francisco Cerúndolo en Buenos Aires
El tenista de 27 años tuvo su desquite en el ATP 250 de Buenos Aires. En 2021 había caído por 6-1 y 6-2 ante Diego Schwartzman, mientras que en 2025 perdió la final por 6-4 y 7-6(1) frente al brasileño Joao Fonseca. Esta vez, ante su gente y como primer preclasificado, Cerúndolo logró dar el paso que le faltaba y levantar el trofeo en el Argentina Open, sumando un título clave en el arranque de la temporada 2026.
