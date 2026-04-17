Instituto vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

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Cómo llega Instituto al duelo

El equipo cordobés logró revertir un inicio de torneo para el olvido. Bajo la conducción de Diego Flores, "La Gloria" encadenó una racha positiva que lo invita a soñar con los playoffs de la Zona A. Con victorias sólidas ante Independiente, Defensa y Justicia, y Riestra, el conjunto de Alta Córdoba solo tropezó en su visita a La Bombonera. Además, su buen pasar se extiende a la Copa Argentina, donde tras eliminar a Atlanta, ya se prepara para un duro cruce en 16avos ante Lanús.