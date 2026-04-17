Instituto vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Lobo busca consolidar su racha positiva de la mano de Ariel Pereyra para meterse en zona de playoffs. Enfrente, el León llega sumergido en una crisis total.
Este sábado a las 17:15, el Estadio Juan Domingo Perón será testigo de un choque de alto voltaje entre Instituto y Estudiantes de La Plata, en el marco de la 15° jornada del Apertura 2026.
El conjunto cordobés llega en un estado de forma envidiable tras encadenar tres victorias consecutivas, racha que buscará defender ante su gente. Sin embargo, el desafío no será sencillo: enfrente estará uno de los animadores del torneo, un Estudiantes que llega con el pecho inflado tras su buen arranque internacional, habiendo cosechado cuatro unidades sobre seis en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Cómo llega Instituto al duelo
El equipo cordobés logró revertir un inicio de torneo para el olvido. Bajo la conducción de Diego Flores, "La Gloria" encadenó una racha positiva que lo invita a soñar con los playoffs de la Zona A. Con victorias sólidas ante Independiente, Defensa y Justicia, y Riestra, el conjunto de Alta Córdoba solo tropezó en su visita a La Bombonera. Además, su buen pasar se extiende a la Copa Argentina, donde tras eliminar a Atlanta, ya se prepara para un duro cruce en 16avos ante Lanús.
Así llega Estudiantes al cruce con la Gloria
El presente del equipo de Alexander "Cacique" Medina es impecable. En el plano internacional, el "Pincha" cerró una gran primera ventana en la Copa Libertadores con 4 puntos, tras empatar en Colombia frente al DIM y vencer a Cusco de Venezuela en La Plata, con actuaciones destacadas de Tiago Palacios y Facundo Farías. Aunque se mantiene segundo en su grupo, el calendario no da tregua: sus próximos compromisos serán ante el poderoso Flamengo y los Guerreros Dorados.
En el torneo doméstico, Estudiantes se ubica como escolta de Vélez en la Zona A con 24 unidades. Un triunfo este sábado en Córdoba no solo lo acercaría a la cima, sino que prácticamente sellaría su boleto a los octavos de final del Apertura. Para Instituto, ganar significaría dar el golpe definitivo para meterse en el lote de los ocho mejores, consolidando una remontada histórica en el certamen.
Probables formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro o Brian Aguirre, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Instituto vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 17.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Juan Domingo Perón
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario