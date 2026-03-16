Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El equipo cordobés recibe al Rojo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026: hora, TV en vivo, árbitro, estadio y formaciones del partido en Alta Córdoba.
Instituto enfrentará a Independiente este lunes desde las 22.15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. La Gloria necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el Rojo busca estabilidad tras una campaña irregular.
El equipo cordobés atraviesa un momento irregular en el campeonato y necesita sumar puntos para no quedar relegado en la tabla. En su última presentación, el equipo de Diego Flores cayó en el clásico cordobés frente a Talleres, en un partido en el que generó situaciones pero no logró reflejarlo en el resultado. El conjunto de Alta Córdoba suma apenas 8 puntos luego de 9 partidos disputados y la zona de playoffs comienza a quedar cada vez más lejos para el equipo cordobés.
Del otro lado estará Independiente, que llega luego de protagonizar uno de los partidos más llamativos del torneo. El Rojo empató 4 a 4 frente a Unión en Avellaneda, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Gustavo Quinteros mostró una de sus peores versiones defensivas durante el primer tiempo, pero reaccionó en el complemento y logró rescatar un punto en un duelo que tuvo ocho goles y mantuvo en tensión a todo el estadio Libertadores de América.
Más allá de esa reacción, Independiente todavía no logra encontrar regularidad en el Torneo Apertura. En ese contexto, el equipo se sostiene en gran medida por el rendimiento del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, una de las figuras del plantel y mucho más que un goleador para el Rey de Copas.
Las probables formaciones de Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
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Hora: 22.15
TV: TNT Sports
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: José Carreras
Estadio: Monumental Presidente Perón
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