Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Independiente, que llega luego de protagonizar uno de los partidos más llamativos del torneo. El Rojo empató 4 a 4 frente a Unión en Avellaneda, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Gustavo Quinteros mostró una de sus peores versiones defensivas durante el primer tiempo, pero reaccionó en el complemento y logró rescatar un punto en un duelo que tuvo ocho goles y mantuvo en tensión a todo el estadio Libertadores de América.