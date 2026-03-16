Sorpresa: la Confederación Asiática asegura que Irán jugará el Mundial 2026

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La respuesta de Estados Unidos y de la federación iraní

En medio de la polémica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a la situación. “La Selección de Irán es bienvenida”, aseguró, aunque luego lanzó una advertencia: “Pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”. Desde la federación iraní respondieron con dureza a esos dichos a través de un comunicado oficial.

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“El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país”, señalaron. Y añadieron: “Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial; el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su evento global”.

Irán ya se había clasificado al Grupo G del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio, y tenía programados sus tres partidos de la fase inicial en territorio estadounidense. Según el calendario previsto, debía enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro sería ante Egipto en Seattle.