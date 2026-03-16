Sorpresa: la Confederación Asiática asegura que Irán jugará el Mundial 2026
La entidad afirmó que Irán disputará el Mundial 2026, pese a que el gobierno iraní había insinuado que no viajaría por la guerra en Medio Oriente.
La Confederación Asiática de Fútbol aseguró que la selección de Irán participará del Mundial 2026, pese a las declaraciones del gobierno iraní que ponían en duda su presencia por el conflicto en Medio Oriente. La situación abrió un fuerte debate político y deportivo en torno a la competencia.
El secretario general de la Confederación Asiática, Windsor John, afirmó que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de que Irán vaya a bajarse del torneo: “Son miembros nuestros, queremos que jueguen”, expresó durante una conferencia realizada en Kuala Lumpur. Luego agregó: “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”.
El dirigente explicó que la decisión final depende de la federación iraní, que por ahora mantiene su intención de participar del torneo. “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega y, hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van al Mundial”, señaló.
La postura del gobierno iraní sobre el Mundial 2026
Las declaraciones del secretario de la Confederación Asiática contrastan con lo expresado días atrás por el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali. El pasado 11 de marzo, el funcionario aseguró que el seleccionado no participaría del Mundial 2026 debido al conflicto bélico con Estados Unidos —uno de los países anfitriones— e Israel. “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”, afirmó en declaraciones a la Agencia Alemana de Prensa.
El ministro también hizo referencia a la situación interna que atraviesa el país. “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”, sostuvo. Además, agregó: “Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”.
La respuesta de Estados Unidos y de la federación iraní
En medio de la polémica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a la situación. “La Selección de Irán es bienvenida”, aseguró, aunque luego lanzó una advertencia: “Pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”. Desde la federación iraní respondieron con dureza a esos dichos a través de un comunicado oficial.
“El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país”, señalaron. Y añadieron: “Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial; el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su evento global”.
Irán ya se había clasificado al Grupo G del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio, y tenía programados sus tres partidos de la fase inicial en territorio estadounidense. Según el calendario previsto, debía enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro sería ante Egipto en Seattle.
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