Enzo Fernández podría dejar Chelsea tras el Mundial 2026: los equipos dónde puede jugar
El campeón del mundo podría irse de Chelsea después del Mundial 2026 y Real Madrid aparece como principal candidato, con PSG también interesado.
Enzo Fernández atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Chelsea, pero su futuro podría cambiar tras el Mundial 2026. Con este panorama, Real Madrid y PSG aparecen como los principales interesados en fichar al mediocampista argentino en el próximo mercado de pases europeo.
El volante de la Selección Argentina se consolidó como una de las grandes figuras de la temporada en el fútbol europeo. Su rendimiento en el equipo fue tan destacado que incluso se convirtió en capitán del equipo, un reconocimiento a su liderazgo y a su importancia dentro del plantel. Durante la temporada 2025/26, Fernández suma 12 goles y 6 asistencias en 44 partidos, números que reflejan su influencia en el juego del conjunto inglés.
Según reveló el periodista Gastón Edul, el mediocampista argentino podría cambiar de club en el próximo mercado de pases, una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.
En ese escenario, Real Madrid aparece como el principal candidato para quedarse con el futbolista. El club español estaría dispuesto a realizar una fuerte inversión para sumar al mediocampista de 25 años y reforzar su plantel. Por su parte, Paris Saint-Germain también sigue de cerca la situación y podría volver a presentar una oferta, tal como ya lo había hecho en el pasado.
El pase récord y su contrato con Chelsea
Tras su gran irrupción en el Mundial de Qatar 2022, Chelsea pagó 121.000.000 de euros por su pase, una cifra que lo convirtió en el argentino más caro de la historia. Ese antecedente, sumado a su importancia dentro del equipo, hace que cualquier negociación requiera una inversión muy elevada. El ex River tiene contrato con el club londinense hasta junio de 2032, lo que tampoco facilita una posible salida.
Desde su llegada a Inglaterra, Fernández disputó 159 partidos oficiales, en los que marcó 28 goles y entregó 29 asistencias. Además, conquistó un título importante con el club: el Mundial de Clubes 2025.
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