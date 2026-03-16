Enzo Fernández podría dejar Chelsea tras el Mundial 2026: los equipos dónde puede jugar

El volante de la Selección Argentina se consolidó como una de las grandes figuras de la temporada en el fútbol europeo. Su rendimiento en el equipo fue tan destacado que incluso se convirtió en capitán del equipo, un reconocimiento a su liderazgo y a su importancia dentro del plantel. Durante la temporada 2025/26, Fernández suma 12 goles y 6 asistencias en 44 partidos, números que reflejan su influencia en el juego del conjunto inglés.