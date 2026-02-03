Instituto vs Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Ambos equipos se enfrentan en Córdoba por el Torneo Apertura, con la Gloria sin puntos y el Granate buscando la punta de la Zona A.
Instituto y Lanús jugarán este martes desde las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura. El encuentro presenta realidades opuestas, con un equipo cordobés urgido de puntos y un conjunto del sur bonaerense que atraviesa un gran momento. El partido será clave para el futuro inmediato de ambos, ya que Instituto busca frenar su mal arranque y Lanús pretende confirmar su candidatura en la pelea por el campeonato.
La Gloria comenzó el Torneo Apertura con dos derrotas consecutivas frente a Vélez y Platense, resultados que precipitaron el final del ciclo de Daniel Oldrá. El entrenador dirigió 22 partidos, con apenas cuatro victorias, y su salida dejó al equipo sin rumbo definido. Mientras la dirigencia continúa evaluando candidatos, Daniel Jiménez se hará cargo del equipo de manera interina. El objetivo inmediato será cortar la racha negativa, sumar los primeros puntos del campeonato y evitar que el mal inicio se profundice.
El presente del Granate es completamente distinto. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó su partido de Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda y arrancó el Torneo Apertura con triunfos frente a San Lorenzo y Unión, mostrando solidez y eficacia. Con este panorama, Lanús se ilusiona con quedar como único líder de la Zona A en apenas tres fechas. Además, el buen inicio le permite fortalecer la confianza de cara a una temporada exigente, en la que será uno de los siete equipos argentinos que disputará la Copa Libertadores.
Las probables formaciones de Instituto vs. Lanús, por el Torneo Apertura
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Franco Moyano; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Jiménez.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Sergio Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Nicolás Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Instituto vs. Lanús: otros datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Monumental Presidente Perón
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario