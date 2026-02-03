Instituto vs Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El presente del Granate es completamente distinto. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó su partido de Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda y arrancó el Torneo Apertura con triunfos frente a San Lorenzo y Unión, mostrando solidez y eficacia. Con este panorama, Lanús se ilusiona con quedar como único líder de la Zona A en apenas tres fechas. Además, el buen inicio le permite fortalecer la confianza de cara a una temporada exigente, en la que será uno de los siete equipos argentinos que disputará la Copa Libertadores.