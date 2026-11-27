Instituto vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
River viaja a Córdoba con el afán de buscar su pase a las semifinales y seguir soñando con un boleto a la Copa Libertadores 2027.
Este sábado 28 de noviembre, River se medirá como visitante ante Instituto en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Con Leonardo Ponzio en el banco, el conjunto de Núñez intentará avanzar a las semifinales y sostener sus aspiraciones de obtener un cupo para la Copa Libertadores 2027.
El duelo tendrá lugar en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en Alta Córdoba, escenario donde la Gloria buscará hacerse fuerte ante su gente para seguir en carrera en los playoffs. El elenco cordobés accedió a esta ronda luego de dejar afuera a Huracán, en tanto que el Millonario selló su clasificación tras superar a Lanús.
El cruce llega cargado de atractivo por el presente de ambos protagonistas: Instituto llega respaldado por haber finalizado en lo más alto de la Zona A en la etapa regular, mientras que River se juega una parada clave en su meta de conquistar el certamen local y asegurar su presencia en la próxima edición de la Libertadores.
Cómo llegan Instituto y River a este duelo
Tras dejar en el camino a Huracán en octavos, Instituto llega a los cuartos de final con la ventaja de la localía por haber sido líder de la Zona A. No obstante, en la Gloria encienden las alarmas por Jeremías Lázaro y Álex Luna: ambos arrastran molestias desde el cruce ante el Globo y realizaron sesiones en cámara hiperbárica para intentar llegar en condiciones al sábado.
Por su parte, River arriba a Córdoba tras vencer 3-1 a Lanús y con una variante confirmada en el equipo de Leonardo Ponzio: Gonzalo Montiel regresa tras su suspensión en lugar de Giovanni González. Además, Marcos Acuña y Lucas Beltrán evolucionaron favorablemente y perfilan para ser titulares, mientras que Aníbal Moreno sigue recuperándose de una operación lumbar y Fausto Vera continúa en duda por problemas físicos.
Probables formaciones de Instituto vs. River
Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Álex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba; Facundo Suárez. DT: Diego Flores.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Todos los datos del duelo entre Instituto y River
- Hora: 22
- Estadio: Monumental Presidente Perón
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Televisación: ESPN Premium
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