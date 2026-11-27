Cómo llegan Instituto y River a este duelo

Tras dejar en el camino a Huracán en octavos, Instituto llega a los cuartos de final con la ventaja de la localía por haber sido líder de la Zona A. No obstante, en la Gloria encienden las alarmas por Jeremías Lázaro y Álex Luna: ambos arrastran molestias desde el cruce ante el Globo y realizaron sesiones en cámara hiperbárica para intentar llegar en condiciones al sábado.