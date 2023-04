Instituto 1 vs Vélez 0 por la Liga Profesional de Fútbol: minuto a minuto

Los de Lucas Bovaglio con este triunfo escalan en la tabla de posiciones y alcanzan las 16 unidades, en tanto que el ‘Fortín’ se queda con 14 puntos lejos de los puestos de vanguardia.

El elenco local mostró desde el inicio un cambio de actitud respecto a sus partidos anteriores, con intención de buscar el arco rival presionó bien arriba a un conjunto de Liniers que no hacía pie. En ese constante ir fue que llegó la apertura del marcador, cuando Bochi luego de un par de rebotes remató de primera desde afuera del área para dejar sin reacción a Leonardo Burián, que cuando quiso acomodarse ya era tarde y tuvo que buscar la pelota en el fondo de la red.

Vélez mostró poco en esa etapa inicial, aunque también necesitaba revertir la imagen para intentar volver al triunfo, pero los de Ricardo Gareca no armaban buenas asociaciones, tampoco lograban construir en base a acciones individuales, y corrían siempre de atrás a un Instituto mucho más metido en el juego.

Muy poco de Lucas Pratto, intrascendente el trabajo de Abiel Osorio y la falta de creación en el mediocampo fueron factores claves para el escaso volumen de juego que mostró el elenco visitante. Mientras que la ‘Gloria’ hizo su negocio, luego de la apertura del marcador buscó refugiarse lejos de su arco, y por eso Jorge Carranza no pasó mayores sobresaltos, más allá de una prueba de Elías Cabrera, cuando promediaba el complemento, pero su remate de larga distancia se fue por arriba del travesaño.

No mucho más que esa acción se pudo destacar de los Liniers en la búsqueda de la igualdad, en tanto que el local hasta tuvo alguna oportunidad para aumentar de pelota parada, pero tampoco esas oportunidades llevaron demasiado peligro para el arco de Burián.

El sábado Instituto abrirá la decimosegunda fecha cuando visite a Defensa y Justicia en Florencia Varela, en tanto que en la siesta del domingo Vélez buscará la recuperación como local frente a Barracas Central.

Síntesis de Instituto vs Vélez

Instituto (Córdoba):

Jorge Carranza; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Jonathan Bay; Nicolás Linares, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Santiago Rodríguez y Axel Rodríguez. DT: Lucas Bovaglio.

Vélez Sarsfield:

Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; José Florentín y Elías Cabrera; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Gol en el primer tiempo: 33m. Bochi (I).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Lenny Lobato Osorio (VS); 27m. Giuliano Cerato por Franco (I); 35m. Santiago Castro por Prestianni (VS), Christian Ordoñez por Florentín (VS) y Lucas Albertengo por A. Rodríguez (I); 41m. Oscar Garrido por S. Rodrpiguez (I), Gabriel Graciani por Cuello (I) y Sebastián Corda por Bay (I) y 42m. Julián Fernández por Cabrera (VS).

Amonestados: A. Rodríguez (I). Pratto (VS).

Árbitro: Silvio Trucco. - VAR: Nazareno Arasa.

Estadio: Instituto de Córdoba.