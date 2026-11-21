Contenido sensible: conmoción en el PSG por la impactante lesión de Desiré Doué
El delantero francés debió abandonar el campo de juego tras una desafortunada acción frente al Niza.
El Paris Saint-Germain recibió un duro contratiempo durante su presentación ante el Niza. Désiré Doué, una de las principales figuras del equipo de Luis Enrique, sufrió una lesión en la rodilla que generó preocupación en todo el conjunto parisino y lo obligó a dejar el partido antes de tiempo.
La situación ocurrió cuando el encuentro transitaba los 32 minutos y el atacante acababa de convertir el 2-1 parcial para su equipo. En una acción posterior, realizó un movimiento brusco, su rodilla se torció y quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor.
La reacción de sus compañeros y del cuerpo técnico fue inmediata. El personal médico ingresó para asistirlo y, tras evaluar su estado, determinó que no podía continuar. Luis Enrique dispuso entonces el ingreso de Ferran Torres para ocupar su lugar.
Por el momento, el PSG no difundió un parte médico oficial que permita determinar el alcance de la lesión. El futbolista deberá someterse a estudios para conocer si existe un daño de mayor gravedad y cuánto tiempo podría permanecer alejado de las canchas.
Otra baja que preocupa al PSG
El episodio encendió las alarmas en París porque el equipo francés ya sufrió una pérdida importante durante la temporada. El pasado 20 de octubre, Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que podría dejarlo afuera de lo que resta de la campaña.
La posible ausencia de Doué representaría otro golpe para las aspiraciones del conjunto dirigido por Luis Enrique, que podría perder a dos de sus futbolistas más importantes en un tramo exigente del calendario.
Por ahora, la expectativa está puesta en los resultados de los estudios médicos. En el PSG esperan que el diagnóstico sea favorable y que el doloroso episodio ante el Niza no termine convirtiéndose en una lesión de larga recuperación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario