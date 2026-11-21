La posible ausencia de Doué representaría otro golpe para las aspiraciones del conjunto dirigido por Luis Enrique, que podría perder a dos de sus futbolistas más importantes en un tramo exigente del calendario.

Por ahora, la expectativa está puesta en los resultados de los estudios médicos. En el PSG esperan que el diagnóstico sea favorable y que el doloroso episodio ante el Niza no termine convirtiéndose en una lesión de larga recuperación.