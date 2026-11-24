Tragedia en Tailandia: murió un instructor de paracaidismo tras caer de 60 metros de altura
El dramático episodio fue captado por testigos desde la playa y se viralizó en redes. Allí se observa el momento en que la víctima se desprende y cae al agua.
Un instructor de paracaidismo náutico falleció en Tailandia luego de precipitarse al mar desde una altura estimada en unos 60 metros durante un vuelo recreativo que realizaba junto a un turista. El hecho ocurrió frente a una playa concurrida y quedó grabado en video por personas que se encontraban en el lugar.
Tragedia en Tailandia: el dramático episodio quedó grabado y se viralizó
En la grabación, que circula y conmociona a los internautas en redes sociales, se observa inicialmente a una vela de parasailing a rayas rojas y blancas suspendida en el aire sobre el agua, con una lancha motora por debajo en la zona costera.
A los pocos segundos, una de las personas que descendían junto al paracaídas se desprende y cae de manera abrupta en picada hacia el mar, impactando contra la superficie del agua ante la mirada de quienes filmaban desde la orilla.
En el material difundido se señala a la víctima como el guía o instructor de parasailing, mientras que la otra persona continúa colgada del arnés bajo el paracaídas mientras la embarcación se desplaza por el sector.
Reacciones y repercusión en redes sociales
La secuencia provocó conmoción entre quienes presenciaron la escena en la playa —donde había bañistas, sombrillas y embarcaciones recreativas— y generó gran impacto al difundirse en plataformas digitales. Como saldo del accidente, el instructor perdió la vida tras la caída desde esa altura.
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