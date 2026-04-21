Inter acaricia el título: qué necesita el equipo de Lautaro Martínez para coronarse en Serie A
El conjunto de Milán, liderado por el "Toro", llega con una ventaja amplia y podría asegurar el campeonato este mismo fin de semana si se dan algunos resultados.
El Inter de Milán está a un paso de sumar una nueva estrella en el fútbol italiano y todo indica que la consagración podría concretarse en cuestión de días. Con Lautaro Martínez como una de sus grandes figuras, el equipo atraviesa un presente sólido que lo dejó en una posición inmejorable en la recta final de la Serie A.
Tras 33 fechas disputadas, el conjunto dirigido por Cristian Chivu lidera la tabla con 78 puntos, sacándole una diferencia de 12 unidades a sus principales perseguidores: Napoli y Milan. Este margen le permite al equipo depender en gran medida de sí mismo para sellar el campeonato en la jornada 34.
El escenario más directo para alcanzar el título es claro: el Inter deberá vencer al Torino como visitante, en un encuentro programado para este domingo. Si además el Napoli y el Milan no logran ganar sus respectivos compromisos -frente a Cremonese y Juventus-, el equipo de Milán se consagrará automáticamente campeón.
Las dos formas que tiene Inter de Lautaro Martínez para consagrarse en Serie A
Existe también una alternativa que podría favorecer al líder incluso sin sumar de a tres. En caso de empatar ante Torino, el Inter igualmente podría festejar si tanto Napoli como Milan caen en sus partidos. De darse esa combinación, la diferencia de puntos sería insalvable con solo 12 unidades en juego, dejando sin chances matemáticas a sus rivales.
De concretarse, sería el vigésimo primer título de liga para el Inter, lo que le permitiría consolidarse como el segundo club más ganador de Italia, solo por detrás de la histórica marca de la Juventus. Además, representaría un nuevo logro en un ciclo reciente muy exitoso, en el que el club ya se consagró en 2021 y 2024 dentro del ámbito local.
Durante los últimos años, el Inter se consolidó como uno de los equipos más dominantes del país, sumando también títulos en otras competiciones como la Copa Italia y la Supercopa. Sin embargo, su gran cuenta pendiente sigue siendo la Champions League, torneo en el que alcanzó las finales de 2023 y 2025, aunque no pudo quedarse con el trofeo.
Ahora, con el campeonato doméstico prácticamente al alcance de la mano, el equipo de Lautaro Martínez se prepara para dar el golpe final y coronar una temporada que lo tuvo como claro protagonista de principio a fin.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario