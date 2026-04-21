Inter acaricia el título: qué necesita el equipo de Lautaro Martínez para coronarse en Serie A

lautaro martinez

Durante los últimos años, el Inter se consolidó como uno de los equipos más dominantes del país, sumando también títulos en otras competiciones como la Copa Italia y la Supercopa. Sin embargo, su gran cuenta pendiente sigue siendo la Champions League, torneo en el que alcanzó las finales de 2023 y 2025, aunque no pudo quedarse con el trofeo.

Ahora, con el campeonato doméstico prácticamente al alcance de la mano, el equipo de Lautaro Martínez se prepara para dar el golpe final y coronar una temporada que lo tuvo como claro protagonista de principio a fin.