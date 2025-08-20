Inter Miami avanzó en la Leagues Cup: venció a Tigres 2-1 sin Messi y con dos penales de Suárez
El equipo de Javier Mascherano se impuso con un doblete del urguayo y se metió entre los cuatro mejores de la competencia.
Inter Miami logró sobreponerse a la baja de Lionel Messi y se quedó con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Tigres en el Chase Stadium, avanzando así a las semifinales de la Leagues Cup. El encuentro tuvo dos penales polémicos a favor de las Garzas, que Luis Suárez transformó en gol, mientras que Ángel Correa marcó el empate parcial y se consolidó como máximo artillero del torneo con cinco goles.
El equipo mexicano tuvo sus oportunidades, sobre todo en los minutos finales, cuando un cabezazo de Iván López superó al arquero Oscar Ustari, impactó en ambos postes y salió, dejando a Tigres sin la igualdad. A pesar de la ausencia de Messi, Inter Miami mostró solidez y logró imponerse gracias a su experiencia internacional y al acierto desde los doce pasos de Suárez, asegurando un lugar en las semifinales del torneo continental.
Luis Suárez abrió el marcador para el equipo estadounidense:
Ángel Correa apareció e igualó el encuentro:
Doblete de Suárez para darle el triunfo a Inter Miami:
Cómo llegaban Inter Miami y Tigre a este cruce
Inter Miami llega a esta instancia tras un buen rendimiento tanto en la liga como en el torneo continental. En la MLS, venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy y marcha quinto en la Conferencia Este con 45 puntos, a siete del líder Cincinnati pero con tres partidos menos. En la Leagues Cup, superó a Atlas y Pumas en la fase inicial, mientras que eliminó a Necaxa por penales en octavos de final, mostrando temple en los momentos decisivos.
Por su parte, Tigres vive una situación más irregular: viene de caer 3-1 frente al América en la Liga MX, lo que lo dejó en la sexta posición del Torneo Apertura. Sin embargo, su recorrido en la Leagues Cup mostró fortaleza en los primeros partidos, con un triunfo 4-1 sobre Houston Dynamo y otro 2-1 frente a San Diego. Su última presentación fue una derrota ajustada 2-1 contra Los Angeles FC, lo que generó ciertas dudas de cara a este cruce.
Inter Miami vs. Tigres: probables formaciones
- Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
- Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.
Inter Miami vs. Tigres: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale.
- TV: Apple TV / Disney+.
