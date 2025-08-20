Inter Miami avanzó en la Leagues Cup: venció a Tigres 2-1 sin Messi y con dos penales de Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brfootball/status/1958350684094415134&partner=&hide_thread=false The Luis Suárez goal that sent Inter Miami to the Leagues Cup semifinals



(via @InterMiamiCF) pic.twitter.com/W2PI9ItJUP — B/R Football (@brfootball) August 21, 2025

Cómo llegaban Inter Miami y Tigre a este cruce

Inter Miami llega a esta instancia tras un buen rendimiento tanto en la liga como en el torneo continental. En la MLS, venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy y marcha quinto en la Conferencia Este con 45 puntos, a siete del líder Cincinnati pero con tres partidos menos. En la Leagues Cup, superó a Atlas y Pumas en la fase inicial, mientras que eliminó a Necaxa por penales en octavos de final, mostrando temple en los momentos decisivos.

Por su parte, Tigres vive una situación más irregular: viene de caer 3-1 frente al América en la Liga MX, lo que lo dejó en la sexta posición del Torneo Apertura. Sin embargo, su recorrido en la Leagues Cup mostró fortaleza en los primeros partidos, con un triunfo 4-1 sobre Houston Dynamo y otro 2-1 frente a San Diego. Su última presentación fue una derrota ajustada 2-1 contra Los Angeles FC, lo que generó ciertas dudas de cara a este cruce.

Inter Miami vs. Tigres: probables formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

Inter Miami vs. Tigres: otros datos

Hora : 21:00.

: 21:00. Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale.

Chase Stadium, Fort Lauderdale. TV: Apple TV / Disney+.