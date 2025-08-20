Por qué no juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup

El capitán regresó el 16 de agosto para disputar el segundo tiempo frente a LA Galaxy, donde dejó su sello con un gol y una asistencia de taco a Luis Suárez. Sin embargo, se lo vio incómodo y preocupado por la pierna, y abandonó el estadio apenas terminó el partido. Aunque no jugará, Messi llegó al Chase Stadium junto al plantel, vestido de civil, acompañando a sus compañeros en un duelo decisivo. Una presencia simbólica que mantiene al capitán adentro y afuera del campo.