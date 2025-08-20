Por qué no juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup
El capitán no está presente en el choque clave por los cuartos de final de la competencia. Todos los detalles del encuentro.
Lionel Messi no estará presente en el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Tigres en el Chase Stadium. El astro argentino no se recuperó de la molestia física que sufrió en la pierna derecha y, por decisión conjunta con el cuerpo técnico, ni siquiera formará parte del banco de suplentes. Se trata de una baja sensible para el equipo de Florida en un partido clave.
El 10 sufrió la lesión el 2 de agosto, durante el partido ante Necaxa, cuando apenas iban 11 minutos de juego. El parte médico confirmó “una lesión muscular leve”, motivo por el cual Leo ya había quedado fuera en los compromisos siguientes frente a Pumas y en el clásico ante Orlando City por la MLS.
El capitán regresó el 16 de agosto para disputar el segundo tiempo frente a LA Galaxy, donde dejó su sello con un gol y una asistencia de taco a Luis Suárez. Sin embargo, se lo vio incómodo y preocupado por la pierna, y abandonó el estadio apenas terminó el partido. Aunque no jugará, Messi llegó al Chase Stadium junto al plantel, vestido de civil, acompañando a sus compañeros en un duelo decisivo. Una presencia simbólica que mantiene al capitán adentro y afuera del campo.
La formación de Inter Miami para enfrentar a Tigres por la Leagues Cup
Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; y Luis Suárez.
La agenda completa de Lionel Messi entre agosto y septiembre
- 20/8 | Inter Miami vs. Tigres | cuartos de final, Leagues Cup -no juega-
- 23/8 | DC United vs. Inter Miami | MLS
- 30/8 | Inter Miami vs. Chicago Fire | MLS
- 4/9 | Argentina vs. Venezuela | Eliminatorias Sudamericanas
- 9/9 | Ecuador vs. Argentina | Eliminatorias Sudamericanas
- 13/9 | Charlotte FC vs. Inter Miami | MLS
- 16/9 | Inter Miami vs. Seattle Sounders | MLS
- 20/9 | Inter Miami vs. DC United | MLS
- 24/9 | New York City FC vs. Inter Miami | MLS
- 27/9 | Toronto FC vs. Inter Miami | MLS
