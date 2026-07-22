Inter Miami hizo oficial la llegada de Casemiro: será compañero de Lionel Messi
El mediocampista brasileño dejó Manchester United y se convirtió en uno de los refuerzos más importantes de la historia reciente de la liga estadounidense.
Casemiro es nuevo jugador de Inter Miami. Después de varias semanas de rumores, el conjunto estadounidense confirmó la incorporación del experimentado volante, quien puso fin a su ciclo en Manchester United para convertirse en uno de los grandes refuerzos de la MLS.
El futbolista de 34 años llega a Miami tras disputar el Mundial 2026 con Brasil y se suma a un plantel que tiene como principal figura a Lionel Messi. La intención del club es clara: seguir rodeando al rosarino de futbolistas de jerarquía para pelear por todos los títulos en la segunda parte de la temporada.
En sus primeras declaraciones como jugador de Inter Miami, Casemiro dejó en claro que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta: "Lo que más me motiva es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club y el esfuerzo que hicieron para traerme aquí significan mucho para mí", expresó el brasileño.
Además, agregó: "Estoy muy agradecido y con muchas ganas de empezar. Quiero devolver esa confianza tanto en los partidos como en cada entrenamiento. Daré todo por esta camiseta".
La llegada del ex volante de Real Madrid responde a una necesidad futbolística concreta. Si bien Inter Miami cuenta con una enorme capacidad ofensiva, el equipo mostró dificultades para controlar el mediocampo y sostener la intensidad durante los encuentros más exigentes.
En ese contexto, Casemiro aparece como una pieza ideal. A lo largo de su carrera se destacó por su capacidad para recuperar balones, ordenar al equipo y liderar desde un rol menos visible, características que podrían potenciar aún más a Messi y al resto de los futbolistas ofensivos.
Su palmarés habla por sí solo: conquistó cinco UEFA Champions League con el Real Madrid, además de múltiples títulos locales e internacionales. Más tarde, en Inglaterra, levantó la FA Cup y la Carabao Cup con Manchester United, consolidándose como uno de los referentes del vestuario.
Con la selección brasileña, el mediocampista disputó tres Copas del Mundo y fue durante años uno de los líderes de la Canarinha. Aunque Brasil tuvo una actuación discreta en el Mundial 2026, Casemiro volvió a demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.
Ahora afrontará un desafío completamente distinto en Estados Unidos. Su función no será desequilibrar en ataque, sino aportar orden y equilibrio para que figuras como Messi puedan marcar diferencias en los últimos metros. En Inter Miami creen que su incorporación puede ser determinante en la pelea por la MLS. Después de todo, las estrellas suelen ganar partidos, pero futbolistas como Casemiro son los que muchas veces terminan ayudando a ganar campeonatos.
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