Inter Miami hizo oficial la llegada de Casemiro: será compañero de Lionel Messi

En ese contexto, Casemiro aparece como una pieza ideal. A lo largo de su carrera se destacó por su capacidad para recuperar balones, ordenar al equipo y liderar desde un rol menos visible, características que podrían potenciar aún más a Messi y al resto de los futbolistas ofensivos.

Su palmarés habla por sí solo: conquistó cinco UEFA Champions League con el Real Madrid, además de múltiples títulos locales e internacionales. Más tarde, en Inglaterra, levantó la FA Cup y la Carabao Cup con Manchester United, consolidándose como uno de los referentes del vestuario.

Con la selección brasileña, el mediocampista disputó tres Copas del Mundo y fue durante años uno de los líderes de la Canarinha. Aunque Brasil tuvo una actuación discreta en el Mundial 2026, Casemiro volvió a demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

Ahora afrontará un desafío completamente distinto en Estados Unidos. Su función no será desequilibrar en ataque, sino aportar orden y equilibrio para que figuras como Messi puedan marcar diferencias en los últimos metros. En Inter Miami creen que su incorporación puede ser determinante en la pelea por la MLS. Después de todo, las estrellas suelen ganar partidos, pero futbolistas como Casemiro son los que muchas veces terminan ayudando a ganar campeonatos.