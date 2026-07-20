Comunicado de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: qué dijo sobre su futuro en la Selección Argentina

El agradecimiento al país y la felicitación al campeón

En otro fragmento de su mensaje, el futbolista agradeció el acompañamiento de la gente a lo largo del torneo en Estados Unidos y rescató el valor de la unión popular: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".