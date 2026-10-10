Inter Miami de Lionel Messi vs. DC United por la MLS: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Cómo llegaban Inter Miami y DC United

Dirigido tácticamente por Cristian González, el equipo se ubica en el tercer puesto con 46 unidades, compartiendo línea con New England Revolution y a 14 puntos del líder Nashville. Pese al bache liguero, el conjunto floridano llega entonado tras consagrarse campeón de la Campeones Cup ante Cruz Azul, un envión anímico que buscará trasladar al certamen local.

El gran imán de la noche será la reaparición de Lionel Messi con la camiseta de Inter Miami luego de su histórica y recordada despedida de la Selección Argentina, disputada el pasado martes ante Benín en el Estadio Monumental, donde coronó su noche con una gran actuación, un gol y dos asistencias en el 3-0.

De vuelta en el búnker de Florida, el capitán retoma su rol estelar en el equipo: con 21 goles en la actual temporada de la MLS, el rosarino se perfila nuevamente como el principal candidato a quedarse con el premio al jugador más valioso (MVP) de la competencia.

Del otro lado del campo, el DC United tampoco atraviesa su mejor versión y urge de un triunfo para mantener encendidas sus chances matemáticas de ingresar a los playoffs.

El conjunto de Washington marcha en el undécimo puesto de la Conferencia Este con 30 puntos, a tres unidades de la zona de clasificación, condicionado por una floja racha que lo muestra con apenas una victoria en sus últimos nueve compromisos. Además, arrastra una sequía de cinco partidos sin ganar como visitante y un historial adverso frente a los de Miami, a los que no vence desde 2023 (en el antecedente más reciente, en marzo de este año, cayeron por 2-1 con tantos de Rodrigo De Paul y el propio Messi).

Formaciones de Inter Miami vs. DC United por la MLS

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael; Facundo Mura, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón; Lionel Messi, Luis Suárez y Daniel Pintér. DT: Cristian González.

DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Kenta Kurokawa; Kimito Nono, Matti Peltola, Hosei Kijima, João Peglow; Jacob Hopkins y Nathan Ordaz. DT: René Weiler.

Datos de Inter Miami vs. DC United

TV : Apple TV

: Apple TV Horario : 20.30

: 20.30 Árbitro : Lukasz Szpala