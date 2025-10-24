Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC, por la MLS: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi abre este viernes su participación en los playoffs de la MLS cuando reciba a Nashville SC, desde las 21:00 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Será el primer duelo de la Ronda 1, instancia que se disputa al mejor de tres encuentros, y en la que las Garzas tendrán la ventaja de definir como locales gracias a su posición en la tabla de la Conferencia Este.