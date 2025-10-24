Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC, por la MLS: horario, formaciones y cómo verlo en vivo
Las Garzas abren la serie en casa con la ilusión de dar el primer paso hacia el título. El equipo de Lionel Messi, bajo la conducción de Javier Mascherano, buscará sostener su gran momento.
El Inter Miami de Lionel Messi abre este viernes su participación en los playoffs de la MLS cuando reciba a Nashville SC, desde las 21:00 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Será el primer duelo de la Ronda 1, instancia que se disputa al mejor de tres encuentros, y en la que las Garzas tendrán la ventaja de definir como locales gracias a su posición en la tabla de la Conferencia Este.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega entonado tras cerrar una gran fase regular y con la mira puesta en levantar el trofeo por primera vez en su historia. Inter culminó la temporada con un registro sólido: 65 puntos que lo ubicaron en el tercer lugar de su conferencia. El tramo final fue brillante, con tres victorias consecutivas -ante New England Revolution (4-1), Atlanta United (4-0) y el propio Nashville SC (5-2)-, una muestra del poder ofensivo de un equipo que parece haber recuperado su mejor versión.
Messi, recuperado físicamente y decisivo en los últimos encuentros, será nuevamente el faro del ataque, acompañado por Luis Suárez y Jordi Alba, piezas claves en el esquema de Mascherano. El formato de esta instancia permite que el equipo que gane dos de los tres partidos avance a las semifinales de conferencia. El rosado buscará aprovechar la localía para golpear primero y evitar complicaciones en una serie que, en caso de extenderse, podría volverse exigente por el calendario y los viajes.
Del otro lado, Nashville SC llega con un panorama más irregular. Finalizó sexto en la tabla con 54 unidades y ganó solo uno de sus últimos tres compromisos: 2-1 ante Austin FC. A ese triunfo se suma un empate frente a Montreal (1-1) y una dura caída ante Inter Miami (5-2), resultado que expuso falencias defensivas que el equipo del “Coyote” intentará corregir para frenar al poderoso ataque rosa.
Inter Miami vs. Nashville SC: probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt; Baltasar Rodríguez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Luis Suárez, Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
- Nashville SC: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Joseph Callaghan.
Inter Miami vs. Nashville SC: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Chase Stadium.
- Árbitro: Filip Dujic.
- TV: Apple TV.
