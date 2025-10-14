El guardaespaldas de Lionel Messi volvió a ser viral pero esta vez por un tremendo golazo
Yassine Cheuko, el hombre encargado de proteger al capitán del Inter Miami, sorprendió al mundo con una volea impecable que recorrió las redes sociales.
El inseparable guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez no por su rol de custodio, sino por un gesto técnico digno de un profesional. En las últimas horas se viralizó un video en el que el exmilitar francés anota un golazo de volea durante un entrenamiento del Inter Miami, una acción que desató una ola de comentarios y millones de reproducciones en redes sociales.
Lejos de su habitual perfil serio, Cheuko mostró una faceta inesperada que cautivó a los fanáticos del astro argentino. Su figura se volvió un fenómeno desde la llegada del capitán de la Selección Argentina al club estadounidense. Habitualmente se lo ve recorriendo el borde del campo, atento a cada movimiento del rosarino y garantizando su seguridad en medio del fervor que despierta el mejor jugador del mundo.
Sin embargo, su historia personal es tan interesante como su actual trabajo: nacido en Francia, Yassine sirvió como combatiente en operaciones militares en Medio Oriente antes de dedicarse a la seguridad privada, y posee una sólida formación en artes marciales mixtas, boxeo y taekwondo.
Ese pasado disciplinado y su entrenamiento físico lo convirtieron en la elección perfecta cuando Inter Miami decidió reforzar la protección de Messi tras su llegada en 2023. El propio David Beckham, uno de los propietarios del club, fue quien impulsó la idea de un esquema de seguridad personalizada, algo sin precedentes en el fútbol yankee. Desde entonces, su figura corriendo junto a la línea de banda se transformó en una postal icónica de cada partido del equipo de La Florida.
El francés no solo se limita a su función como escolta: también se ha convertido en un personaje público, compartiendo rutinas de ejercicio, consejos de defensa personal y hasta promocionando su línea de indumentaria deportiva inspirada en su pasado militar. En entrevistas previas, explicó que su trabajo va más allá de custodiar: “Aplicamos técnicas de combate para anticipar y prevenir riesgos”.
Su dedicación y profesionalismo lo convirtieron en alguien de total confianza para Messi y su entorno. Ahora, con su golazo de volea, Cheuko volvió a demostrar que también tiene talento con los pies. El video, grabado durante una práctica, lo muestra conectando una pelota en el aire con precisión y potencia, despertando elogios de fanáticos y medios deportivos en todo el mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario