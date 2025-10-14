El guardaespaldas de Lionel Messi volvió a ser viral pero esta vez por un tremendo golazo

El francés no solo se limita a su función como escolta: también se ha convertido en un personaje público, compartiendo rutinas de ejercicio, consejos de defensa personal y hasta promocionando su línea de indumentaria deportiva inspirada en su pasado militar. En entrevistas previas, explicó que su trabajo va más allá de custodiar: “Aplicamos técnicas de combate para anticipar y prevenir riesgos”.

Su dedicación y profesionalismo lo convirtieron en alguien de total confianza para Messi y su entorno. Ahora, con su golazo de volea, Cheuko volvió a demostrar que también tiene talento con los pies. El video, grabado durante una práctica, lo muestra conectando una pelota en el aire con precisión y potencia, despertando elogios de fanáticos y medios deportivos en todo el mundo.