Lionel Messi, tras renovar con Inter Miami: "Desde que llegué acá soy muy feliz"

Los objetivos de Inter Miami y el futuro de Messi

El equipo dirigido por Javier Mascherano ya aseguró su lugar en los Playoffs de la MLS y mantiene el sueño de conquistar su primera MLS Cup. Este sábado enfrentará a Nashville SC en la primera ronda de la fase decisiva.

Desde su llegada, Messi obtuvo dos títulos con la camiseta rosa: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, mientras que a nivel individual fue distinguido como MVP de la MLS 2024 y ganó la Bota de Oro 2025 tras convertir 29 goles en 28 partidos.

La renovación también reaviva las especulaciones sobre una posible participación del capitán en el Mundial 2026, algo que Messi aún no confirmó, aunque su vigencia y continuidad competitiva mantienen viva la ilusión de verlo nuevamente con la camiseta argentina en una Copa del Mundo.