Lionel Messi, tras renovar con Inter Miami: "Desde que llegué acá soy muy feliz"
El capitán argentino extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028 y celebró la chance de jugar en el nuevo estadio Freedom Park, que se inaugurará en 2026.
La renovación de Lionel Messi con Inter Miami hasta 2028 fue acompañada por declaraciones del propio capitán argentino, quien reafirmó su felicidad por continuar en el club. “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz”, expresó el rosarino en un comunicado difundido por la MLS.
Messi, de 38 años, firmó una extensión de contrato que podría mantenerlo en la liga estadounidense hasta que cumpla 41 años, consolidando su vínculo con el proyecto deportivo y social que encabeza el conjunto de Florida.
La ilusión por jugar en el Miami Freedom Park
El anuncio de la renovación fue acompañado por un video grabado en el predio donde avanza la construcción del nuevo estadio, el Miami Freedom Park, cuya inauguración está prevista para 2026.
“Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, aseguró el capitán de la Selección argentina.
Con este nuevo contrato, Messi se convierte en el eje central del ambicioso proyecto del club, que busca consolidarse como potencia en la Major League Soccer y fortalecer su identidad global.
Los objetivos de Inter Miami y el futuro de Messi
El equipo dirigido por Javier Mascherano ya aseguró su lugar en los Playoffs de la MLS y mantiene el sueño de conquistar su primera MLS Cup. Este sábado enfrentará a Nashville SC en la primera ronda de la fase decisiva.
Desde su llegada, Messi obtuvo dos títulos con la camiseta rosa: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, mientras que a nivel individual fue distinguido como MVP de la MLS 2024 y ganó la Bota de Oro 2025 tras convertir 29 goles en 28 partidos.
La renovación también reaviva las especulaciones sobre una posible participación del capitán en el Mundial 2026, algo que Messi aún no confirmó, aunque su vigencia y continuidad competitiva mantienen viva la ilusión de verlo nuevamente con la camiseta argentina en una Copa del Mundo.
