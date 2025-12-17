Inter Miami oficializó la renovación de Luis Suárez: seguirá en la MLS hasta fin de 2026

luis suarez

Antes de arribar a la MLS, Suárez construyó una trayectoria consagrada en el fútbol europeo y sudamericano. En su palmarés figuran la Liga de Campeones de la UEFA, el Mundial de Clubes, cinco títulos de LaLiga, una Eredivisie, cuatro Copas del Rey, una Copa EFL, una Copa KNVB, dos campeonatos uruguayos, un Campeonato Gaúcho, una Supercopa de la UEFA y dos Supercopas de España.

Con la selección de Uruguay, fue campeón de la Copa América 2011 y se retiró como el máximo goleador histórico de la Celeste, con 69 goles, además de ser el segundo jugador con más presencias internacionales, con 161 partidos. En el plano individual, ganó en dos oportunidades la Bota de Oro de Europa y fue máximo goleador en siete torneos distintos.