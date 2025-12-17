Inter Miami oficializó la renovación de Luis Suárez: seguirá en la MLS hasta fin de 2026
El delantero renovó su contrato con Inter Miami por un año más tras una temporada histórica, con títulos, récords y un rol clave en la MLS.
Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez, quien extenderá su vínculo con la franquicia estadounidense hasta el cierre de la temporada 2026 de la Major League Soccer. El anuncio llegó luego de un 2025 histórico para el club, marcado por títulos locales y una destacada participación en competencias internacionales.
Desde la institución destacaron que la continuidad del delantero uruguayo representa la permanencia de una pieza central en el proyecto deportivo. En sus dos temporadas con el equipo, Suárez fue determinante para la obtención del campeonato de la Conferencia Este y la conquista de la MLS Cup presentada por Audi, ambos logros alcanzados durante el último año.
Los números de Luis Suárez en Inter Miami
Según el comunicado oficial, “la vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que Inter Miami obtuviera su tercer y cuarto título”. Además, el club remarcó la histórica clasificación a los octavos de final del renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el acceso a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.
Durante la temporada pasada, Suárez disputó 50 partidos en todas las competencias, convirtió 17 goles y brindó 17 asistencias, alcanzando un total de 34 contribuciones directas en 2025. Desde su llegada en 2024, acumuló 42 goles y 30 asistencias en 87 encuentros oficiales, convirtiéndose en el segundo máximo goleador en la historia del club.
En su primera campaña, el uruguayo fue el máximo artillero del equipo con 25 tantos en todas las competiciones y lideró al plantel hacia el primer Supporters’ Shield de la franquicia, además de batir el récord de puntos en una temporada regular de la MLS. En el torneo 2024, marcó 20 goles en fase regular, igualando a Lionel Messi como el segundo máximo goleador del certamen, y sumó nueve asistencias.
Antes de arribar a la MLS, Suárez construyó una trayectoria consagrada en el fútbol europeo y sudamericano. En su palmarés figuran la Liga de Campeones de la UEFA, el Mundial de Clubes, cinco títulos de LaLiga, una Eredivisie, cuatro Copas del Rey, una Copa EFL, una Copa KNVB, dos campeonatos uruguayos, un Campeonato Gaúcho, una Supercopa de la UEFA y dos Supercopas de España.
Con la selección de Uruguay, fue campeón de la Copa América 2011 y se retiró como el máximo goleador histórico de la Celeste, con 69 goles, además de ser el segundo jugador con más presencias internacionales, con 161 partidos. En el plano individual, ganó en dos oportunidades la Bota de Oro de Europa y fue máximo goleador en siete torneos distintos.
