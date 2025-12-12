Inter Miami cerró a su primer refuerzo de cara al 2026: Facundo Mura será compañero de Messi

mascherano inter miami

De inclinarse por el exfutbolista del Pincha, podría significar el último partido de Mura con la camiseta de Racing, dándole la oportunidad de despedirse en un escenario ideal y posiblemente con un título bajo el brazo antes de viajar a Estados Unidos para sumarse al campeón de la MLS.

Mientras Inter Miami avanza en el mercado, la estrategia del club muestra coherencia con lo que le dio resultado en 2025: apostar por talento argentino para sostener la competitividad y acompañar a Messi con una estructura acorde a sus aspiraciones. La hoja de ruta se mantiene clara: consolidar la base, reforzar zonas sensibles y llegar al 2026 con un plantel capacitado para repetir la hazaña.