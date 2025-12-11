River va a la carga por Tadeo Allende, una de las figuras del Inter Miami campeón
El Millonario ya comenzó con la reestructuración de su plantel y busca dar uno de los grandes golpes del mercado de pases: todos los detalles.
El interés de River por Tadeo Allende dejó de ser un simple ofrecimiento del entorno y se convirtió en una gestión concreta. El atacante de 26 años, pieza clave del Inter Miami campeón de la MLS, finalizó su préstamo en el equipo de Lionel Messi y debe volver al Celta de Vigo, club con el que el Millonario iniciará conversaciones formales.
La dirigencia de Núñez buscará un préstamo con opción de compra, fórmula que se repitió en este mercado de pases por indicación del flamante presidente, Stefano Di Carlo. Sin embargo, el escenario no será simple: David Beckham pretende retener al futbolista en Norteamérica tras su gran rendimiento en la temporada.
Marcelo Gallardo quedó convencido por el estilo de juego del atacante, que suele desempeñarse como extremo derecho, aunque Javier Mascherano también lo utilizó por izquierda y como referencia central. Esa versatilidad, sumada a su actualidad, alimentó el interés de River.
Allende llegó a Inter Miami en enero y se consolidó rápidamente. Formó una sociedad decisiva con Messi ante la merma de minutos de Luis Suárez y se transformó en su principal socio ofensivo. Sus números ratifican el nivel alcanzado: disputó 47 partidos, convirtió 22 goles y dio tres asistencias, incluida la del 3-1 que selló la definición de la MLS.
La búsqueda de River para cubrir el hueco en la banda derecha
Desde la salida de Pablo Solari, River no logró suplir ese puesto específico en el frente de ataque. El intento por sumar a Gonzalo Tapia no prosperó y, si bien Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi ofrecen movilidad y variantes, ninguno es un wing natural por derecha. En ese contexto, la dirigencia y el cuerpo técnico consideran que Allende encaja exactamente en la necesidad planteada.
Con un panorama competitivo y negociaciones por delante, River se prepara para iniciar la puja por uno de los delanteros más destacados de la última MLS. El Millonario confía en que su proyecto deportivo pueda seducir al jugador y destrabar su salida del Celta de Vigo aunque las negociaciones no serán para nada faciles.
