Inter Miami acelera su reconstrucción tras el título: bajas confirmadas y negociaciones abiertas

“El Club está en negociaciones con Allen Obando (cedido), Rocco Ríos Novo (cedido), Luis Suárez (sin contrato), Baltasar Rodríguez (cedido) y Tadeo Allende (cedido). Además, el Club anunció recientemente la renovación del contrato del defensa Ian Fray”, comunicó Inter Miami para explicar el cuadro de situación.

La reestructuración no solo apunta a la temporada que viene, sino que abre un nuevo capítulo en la historia de una franquicia que busca consolidarse entre las más influyentes del continente. Mientras el club avanza con renovaciones y salidas, la ilusión del campeón se renueva con la mirada puesta en repetir en 2026.