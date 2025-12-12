Inter Miami acelera su reconstrucción tras el título: bajas confirmadas y negociaciones abiertas
El campeón de la MLS anunció cuatro salidas, aseguró la continuidad de dos piezas importantes y ya conversa con cinco futbolistas para definir su futuro inmediato.
Inter Miami transita días de movimientos intensos después de obtener su primera liga en la MLS. Con el impulso del histórico logro, la dirigencia encabezada por David Beckham decidió avanzar con firmeza en una depuración del plantel que venía anticipándose desde las horas posteriores a la consagración. El club publicó un comunicado que dejó al descubierto la magnitud de los cambios y marcó el inicio de una etapa donde deberán reemplazarse nombres de peso sin perder competitividad.
Quiénes no seguirán siendo compañeros de Messi en 2026
El campeón entiende que la base del título debe reforzarse para sostener el protagonismo en 2026. Entre las primeras resoluciones estuvieron las salidas de cuatro jugadores: Fafa Picault, William Yarbrough, Ryan Sailor y Marcelo Weigandt. Este último quedó desvinculado al finalizar su préstamo desde Boca, mientras que los otros tres no serán tenidos en cuenta por decisión del cuerpo técnico.
En paralelo, las retiradas de Jordi Alba y Sergio Busquets liberaron cerca de seis millones de dólares en masa salarial, un punto crucial para encarar con margen un mercado que promete alta actividad. A pesar del recambio profundo, la institución confirmó también un listado de futbolistas que ya tienen asegurada su continuidad.
Entre ellos aparecen nombres estratégicos para Javier Mascherano: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari. Todos formarán parte de la pretemporada que comenzará en enero y participarán de la gira de amistosos en Colombia y Ecuador, donde se terminará de perfilar el nuevo once base del campeón.
Inter Miami buscará renovarle contrato a cinco futbolistas
En cuanto a las gestiones abiertas, el club reconoció negociaciones con Allen Obando, Rocco Ríos Novo, Luis Suárez, Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende. El caso de Suárez es uno de los más sensibles debido a su impacto deportivo y a su estrecha relación con Messi, ya que el uruguayo figura actualmente sin contrato.
“El Club está en negociaciones con Allen Obando (cedido), Rocco Ríos Novo (cedido), Luis Suárez (sin contrato), Baltasar Rodríguez (cedido) y Tadeo Allende (cedido). Además, el Club anunció recientemente la renovación del contrato del defensa Ian Fray”, comunicó Inter Miami para explicar el cuadro de situación.
La reestructuración no solo apunta a la temporada que viene, sino que abre un nuevo capítulo en la historia de una franquicia que busca consolidarse entre las más influyentes del continente. Mientras el club avanza con renovaciones y salidas, la ilusión del campeón se renueva con la mirada puesta en repetir en 2026.
