Inter Miami vs. Independiente del Valle, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

inter miami

Del otro lado estará Independiente del Valle, conocido como El Matagigantes por su historial de batacazos continentales. El conjunto ecuatoriano ya inició su competencia oficial en 2026 con una victoria 2-0 frente a Guayaquil City en la Liga local. Además, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores como uno de los cabezas de serie, reafirmando su crecimiento sostenido en el plano internacional.