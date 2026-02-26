Inter Miami vs. Independiente del Valle, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Las Garzas afrontan su último amistoso internacional antes de enfocarse de lleno en la MLS, tras un debut adverso, mientras el conjunto ecuatoriano llega con rodaje oficial.
Este jueves a las 21, el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón será sede de un atractivo amistoso internacional entre Inter Miami e Independiente del Valle. El encuentro, que había sido postergado la semana pasada, servirá como última prueba para el conjunto estadounidense tras un inicio de temporada cargado de altibajos.
El equipo dirigido por Javier Mascherano necesita recuperar confianza luego de la dura derrota 3-0 frente a Los Angeles FC en el debut de la MLS, torneo en el que defiende el título. Esa caída expuso falencias defensivas y desajustes colectivos que el cuerpo técnico intentará corregir antes de que el calendario oficial avance sin pausa.
En la etapa de preparación, Inter Miami disputó tres amistosos con resultados dispares. Fue superado 3-0 por Alianza Lima en el primer compromiso, luego reaccionó con una victoria 2-1 ante Atlético Nacional y cerró esa serie con un empate 2-2 frente a Barcelona de Ecuador. La irregularidad marcó la tónica de una pretemporada que dejó señales mixtas en el rendimiento del equipo.
Del otro lado estará Independiente del Valle, conocido como El Matagigantes por su historial de batacazos continentales. El conjunto ecuatoriano ya inició su competencia oficial en 2026 con una victoria 2-0 frente a Guayaquil City en la Liga local. Además, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores como uno de los cabezas de serie, reafirmando su crecimiento sostenido en el plano internacional.
Para ambos, el amistoso en Puerto Rico representa algo más que un simple ensayo. Inter Miami buscará ajustar piezas y mejorar su funcionamiento colectivo, mientras que Independiente del Valle pretende mantener ritmo competitivo y proyectar solidez de cara a los desafíos que se avecinan. Con objetivos distintos pero ambiciones claras, el cruce promete intensidad y será una medida interesante para evaluar el presente de cada equipo.
Inter Miami vs. Independiente del Valle: probables formaciones
- Inter Miami: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Javier Mascherano.
- Independiente del Valle: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Joaquín Papa.
Inter Miami vs. Independiente del Valle: otros datos
- Hora: 21:00
- Estadio: Juan Ramón Loubriel
- TV: Disney+ Premium.
