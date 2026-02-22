La inesperada reacción de Lionel Messi con el árbitro tras la goleada de Inter Miami ante LAFC

El entrenador de Inter Miami también buscó bajar el tono a la derrota en el inicio del campeonato: "Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho".

Más allá de los intentos por relativizar el resultado, la imagen final fue la de un Messi visiblemente enojado, reflejo de una noche que estuvo muy lejos de lo esperado para Inter Miami en su presentación en la MLS.