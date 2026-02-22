La inesperada reacción de Lionel Messi con el árbitro tras la goleada de Inter Miami ante LAFC
El futbolista argentino se fue con mucha bronca tras la derrota 3-0 de Inter Miami ante Los Ángeles FC en la MLS y Luis Suárez evitó un cruce con los árbitros.
Lionel Messi protagonizó una explosiva reacción tras la dura derrota de Inter Miami por 3-0 frente a Los Ángeles FC en la MLS. El capitán argentino intentó ingresar al acceso de los árbitros y Luis Suárez intervino para evitar un incidente mayor en el estadio californiano.
La caída en el debut dejó secuelas visibles. Luego del pitazo final, Messi se retiró del campo de juego con gestos de evidente fastidio por el resultado y el rendimiento del equipo en su estreno en la temporada de la MLS. Las cámaras captaron el momento en que el rosarino siguió a la terna arbitral, encabezada por el canadiense Pierre Luc Laziere, e intentó ingresar por el mismo acceso que utilizaban los jueces para dirigirse al vestuario.
Lionel Messi y un final caliente en la derrota de Inter Miami
En medio de la tensión, Luis Suárez, compañero y amigo del capitán argentino, intervino rápidamente y lo frenó antes de que la situación pasara a mayores. El delantero uruguayo logró contenerlo y evitar un posible cruce que pudiera derivar en sanciones.
El episodio reflejó la bronca del vigente campeón, que estuvo lejos de mostrar su mejor versión y sufrió una contundente derrota por 3-0 en condición de visitante ante Los Ángeles FC. El conjunto californiano se impuso con goles del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz, marcando diferencias claras en momentos clave del encuentro.
La autocrítica de Javier Mascherano tras el 3-0 en la MLS
Tras el partido, Javier Mascherano analizó el rendimiento del equipo en conferencia de prensa y reconoció la superioridad del rival: "Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño".
El entrenador de Inter Miami también buscó bajar el tono a la derrota en el inicio del campeonato: "Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho".
Más allá de los intentos por relativizar el resultado, la imagen final fue la de un Messi visiblemente enojado, reflejo de una noche que estuvo muy lejos de lo esperado para Inter Miami en su presentación en la MLS.
