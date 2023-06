El Tata Martino contó detalles sobre su charla con Messi antes de asumir en Inter Miami

“Cuando hablamos con Leo, y con Sergio (Busquets) también, hablamos de venir a tener suceso. A competir, a competir bien. A veces se asocia a Estados Unidos, a Miami, con holidays (vacaciones), y no es así”, afirmó el Tata. Y además agregó: "Uno es campeón del mundo y el otro de la liga española. No se van a dar el lujo de no competir. Lo llevan en la sangre".