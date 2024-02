Inter Miami elevó la oferta por Federico Redondo: la postura de Argentinos Juniors

En ese sentido, el presidente de Argentinos señaló que la operación podría "cerrarse en unos días" y que al club de La Paternal le quedarían un 15% de ingresos por una futura venta.

Inter Miami tiene en sus filas al crack rosarino Lionel Messi, la máxima estrella de la Major League Soccer, y cuenta en el plantel con el ex Racing Tomás Avilés y el ex Colón de Santa Fe Facundo Farías, quien se recupera de una lesión. Además, es dirigido por el ex seleccionador de Argentina y Paraguay, Gerardo "Tata" Martino.

Redondo, de 21 años, es hijo del ex mítico volante del seleccionado argentino Fernando Redondo y se formó en Argentinos Juniors, el mismo club donde debutó su padre.