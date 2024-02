Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs Al Nassr

MESSI GOL (2).jpg

Al Nassr vs Inter Miami: probables formaciones

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Ali Al-Oujami, Aymeric Laporte, Alex Telles; Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari; Anderson Talisca, Otávio, Mohammed Maran; y Ayman Yahya. DT: Luis Castro.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen, Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Al Nassr

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Así está el calendario de amistosos del Inter Miami

El Salvador 0-0 Inter Miami

FC Dallas 1-0 Inter Miami

Al Hilal 4-3 Inter Miami

Al Nassr vs Inter Miami | Amistoso | Jueves 1/02, a las 15 horas | Kingdom Arena

Hong Kong vs Inter Miami | Amistoso | Domingo 4/02, a las 6 horas | Estadio Hong Kong

Vissel Kobe vs Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir | Estadio Nacional de Japón

Inter Miami vs Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium