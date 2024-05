Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. DC United

Cabe destacar que, tras la eliminación de la Concachampions a manos de Monterrey en cuartos de final, los dirigidos por el entrenador argentino no han vuelto a perder en el torneo local: acumulan cinco victorias consecutivas y el empate de la última jornada, que los ubica punteros con 28 unidades.

Por su parte, DC United cuenta con un andar irregular. En sus últimos cinco partidos perdió contra New York City, venció a Seattle Sounders, igualó con Philadelphia Union, superó a Atlanta United y volvió a caer derrotado por 1-4 ante New York RB en su reciente presentación liguera. El conjunto de Washington se encuentra en la octava plaza, con 17 unidades.

messi cremaschi inter miami.jpg

PROBABLES FORMACIONES

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Serhiy Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba o Franco Negri; Julian Gressel o David Ruiz, Sergio Busquets, Matías Rojas; Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

DC United: Alex Bono; Aarón Herrera, Christopher McVey, Lucas Bartlett, Matti Peltola, Mohanad Jeahze; Gabriel Pirani, Martín Rodriguez, Mateusz Klich; Theodore Ku-DiPietro, Christian Benteke. DT: Troy Lesesne.

CÓMO VER EN VIVO INTER MIAMI VS. DC UNITED

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.