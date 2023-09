La autocrítica del Tata Martino tras la dura derrota de Inter Miami sin Lionel Messi

Ni Lionel Messi ni Jordi Alba, emblemas del Barcelona que dominaron el fútbol durante años, participaron del cotejo que la escuadra de la Florida sostuvo ante Atlanta.

lionel messi jordi alba inter miami.jpg

"Los dos están con fatigas musculares. Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si jugaban este partido. Por eso no los arriesgamos", expresó el DT, que tuvo un anterior período como entrenador del United, con el que consiguió un título de Liga.

"Nunca el césped sintético ha sido un problema para Atlanta. El año y medio que nosotros estuvimos acá, jugamos sin inconvenientes. No encuentro motivos para pensar que no se pueda jugar bien al fútbol", enfatizó Tata Martino. El también exDT de Newell's dijo que la decisión de que no viajen ni Messi ni Alba "se tomó el jueves por la noche".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdeportetotalusa%2Fstatus%2F1703247777256337916&partner=&hide_thread=false #MLS | Tata Martino: "Nada nos cambia el panorama de como va a entrenar Lionel Messi, no tenemos urgencias"



El estratega tiene como objetivo tener a sus jugadores en plenitud de condiciones para la final de @opencup.#InterMiamiCF pic.twitter.com/XOO6JOFCdS — Deporte Total USA (@deportetotalusa) September 17, 2023

"Hubo una media hora en que fuimos mejores y nos pusimos en ventaja. Luego nos desorganizamos y las transiciones nos dolieron mucho. Hay que ser más consistentes en defensa como lo fuimos en Los Ángeles", describió.

Martino aclaró que Messi "entrenará desde mañana", junto con Alba, e iremos "analizando día a día cómo se encuentra". "La mirada está puesta en el partido del día 27", manifestó, en referencia a la final de la US Open Cup, que sostendrá el último miércoles de septiembre ante Houston Dynamo.

"Tener a Leo (Messi) es una ventaja importante y considerable. No tenerlo también es una desventaja de la misma manera, pero no hay excusas. Tenemos lo que tenemos", puntualizó.