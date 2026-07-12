¿Interna en Inglaterra? Jude Bellingham le respondió a Thomas Tuchel tras las críticas

Además, el autor de los dos goles que clasificaron a Inglaterra agregó: "Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores sobre el césped que han hecho un magnífico partido".

"Es difícil estar en la cancha, es un partido agotador"



Jude Bellingham le respondió a Thomas Tuchelpic.twitter.com/E88dHvmaXF — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

Más tarde, ya en conferencia de prensa, Tuchel mantuvo su postura, aunque aclaró que sus cuestionamientos no apuntaban al compromiso del plantel. "Estoy impresionado por el trabajo que han realizado, por su esfuerzo, su confianza en sí mismos y por el hecho de haber superado la adversidad, de haberse aferrado y haber encontrado maneras de ganar; eso es realmente del más alto nivel".

Pese a los elogios finales, el entrenador insistió en que espera una mejora de cara a las semifinales. "Nunca recibirán suficientes elogios por ello, pero yo también soy entrenador de fútbol y creo que podemos jugar mejor. En general, creo que no fue un partido de muy alto nivel. Ya hemos ofrecido mejores actuaciones", concluyó.