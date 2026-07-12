¿Interna en Inglaterra? Jude Bellingham le respondió a Thomas Tuchel tras las críticas
El mediocampista no compartió el análisis de su entrenador tras el triunfo de Inglaterra sobre Noruega y salió en defensa del rendimiento del equipo.
Inglaterra consiguió el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega en un partido que necesitó del tiempo suplementario para definirse. Sin embargo, lejos de disfrutar únicamente de la clasificación, el triunfo dejó al descubierto una diferencia de opiniones entre Thomas Tuchel y una de sus principales figuras, Jude Bellingham.
El entrenador alemán sorprendió al mostrarse muy crítico con el desempeño de sus dirigidos, pese a que el conjunto inglés logró revertir el marcador gracias al doblete del futbolista del Real Madrid.
"El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", afirmó Tuchel. Luego profundizó su análisis: "El compromiso (de los jugadores) está ahí, pero por la forma en que jugamos, por cómo jugamos, nos complicamos muchísimo la vida: descuidados, demasiado a lo segura, no lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte".
La respuesta de Jude Bellingham
Consultado por esas declaraciones apenas terminó el encuentro, Jude Bellingham dejó en claro que no compartía la mirada de su entrenador y eligió respaldar públicamente a sus compañeros.
"Bueno, da igual. Es difícil estar en la cancha, es un partido agotador. Todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo", reaccionó el mediocampista ante las cámaras de ITV.
Además, el autor de los dos goles que clasificaron a Inglaterra agregó: "Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores sobre el césped que han hecho un magnífico partido".
Más tarde, ya en conferencia de prensa, Tuchel mantuvo su postura, aunque aclaró que sus cuestionamientos no apuntaban al compromiso del plantel. "Estoy impresionado por el trabajo que han realizado, por su esfuerzo, su confianza en sí mismos y por el hecho de haber superado la adversidad, de haberse aferrado y haber encontrado maneras de ganar; eso es realmente del más alto nivel".
Pese a los elogios finales, el entrenador insistió en que espera una mejora de cara a las semifinales. "Nunca recibirán suficientes elogios por ello, pero yo también soy entrenador de fútbol y creo que podemos jugar mejor. En general, creo que no fue un partido de muy alto nivel. Ya hemos ofrecido mejores actuaciones", concluyó.
Te puede interesar
Dejá tu comentario