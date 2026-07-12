En el ángulo: así fue el golazo de Julián Álvarez en el alargue ante Suiza
La "Araña" marcó su primer tanto en el Mundial 2026 con un espectacular remate al ángulo durante el tiempo suplementario y volvió a adelantar a la Albiceleste.
Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición dramática, Julián Álvarez apareció con toda su jerarquía para devolverle la ventaja a la Selección Argentina. El delantero sacó un remate inolvidable en el tiempo suplementario y desató el festejo de todo el banco argentino.
La jugada nació con la "Araña" recibiendo la pelota fuera del área. Sin dudarlo, acomodó el cuerpo y sacó un derechazo preciso que se clavó en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero suizo y estableciendo el 2-1 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El grito tuvo un sabor especial para el atacante del Atlético de Madrid, ya que significó su primer gol en el Mundial 2026, dejando atrás la sequía goleadora que arrastraba desde el inicio del certamen.
Julián Álvarez y un desahogo en el momento justo
Además de romper la mufa, el tanto de Julián llegó en un contexto determinante. En un encuentro muy parejo y de enorme desgaste físico, Argentina consiguió volver a ponerse arriba en el marcador cuando el tiempo comenzaba a jugar un papel decisivo.
El gol fue celebrado con euforia por todo el plantel y también por los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio, que explotaron al ver cómo la definición del delantero se metía junto al ángulo tras una ejecución impecable.
Te puede interesar
Dejá tu comentario