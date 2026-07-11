Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Suiza
El astrólogo Juan Cruz Sirius, de buena performance en Qatar 2022, lanzó sus predicciones para el partido de este sábado por los cuartos de final.
La expectativa por el cruce de cuartos de final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y Suiza mantiene en vilo al país. En medio de las especulaciones tácticas y los debates sobre el once titular, el mundo de la astrología deportiva sumó una fuerte dosis de optimismo de la mano de Juan Cruz Sirius.
Se trata de uno de los especialistas más consultados y respetados por los hinchas en las redes sociales, y que viene de grandes predicciones en el Mundial de Qatar 2022.
A través de su cuenta de X (ex Twitter) e impulsando los análisis desde su sitio web, Astrología con Rigurosidad, el experto fue categórico al sentenciar el futuro del equipo de Lionel Scaloni en el certamen, ratificando una predicción que sostiene desde mucho antes del inicio de la competencia en suelo norteamericano.
La predicción de Juan Cruz Sirius para la Selección Argentina
Lejos de esquivar el bulto o ampararse en respuestas ambiguas, Sirius dejó asentada su postura con un vaticinio sumamente alentador para el público albiceleste.
"Argentina será uno de los 4 semifinalistas", aseguró el astrólogo en su plataforma. "Por todo lo estudiado, mi pronóstico es que Argentina eliminará a Suiza y estará en semifinales, tal cual fue mi predicción para Argentina en este Mundial dos meses antes del inicio del mismo", refrendó, llevando tranquilidad a los fanáticos.
Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Suiza, según la astrología
Más allá del resultado definitivo, el especialista compartió en sus redes sociales un minucioso desglose temporal para seguir el minuto a minuto del encuentro.
Según sus cálculos basados en la carta natal del equipo y los tránsitos planetarios, detalló cuáles serán los momentos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas clave durante la noche del sábado:
Primer Tiempo:
-
22:08
22:18
22:25
22:32
22:40
22:46
Segundo Tiempo:
-
23:08
23:16
23:25
23:30
23:39
23:48
00:00 (en caso de que se adicione tiempo extra en la etapa reglamentaria)
Con las cartas —y los astros— sobre la mesa, la Selección buscará revalidar en el campo de juego de Kansas City las buenas energías que el universo futbolístico parece anticipar. Los hinchas, por lo pronto, ya preparan los cronómetros para seguir de cerca cada uno de los minutos señalados.
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