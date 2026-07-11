Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Suiza, según la astrología

Más allá del resultado definitivo, el especialista compartió en sus redes sociales un minucioso desglose temporal para seguir el minuto a minuto del encuentro.

Según sus cálculos basados en la carta natal del equipo y los tránsitos planetarios, detalló cuáles serán los momentos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas clave durante la noche del sábado:

Primer Tiempo:

22:08

22:18

22:25

22:32

22:40

22:46

Segundo Tiempo:

23:08

23:16

23:25

23:30

23:39

23:48

00:00 (en caso de que se adicione tiempo extra en la etapa reglamentaria)

Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Suiza

Con las cartas —y los astros— sobre la mesa, la Selección buscará revalidar en el campo de juego de Kansas City las buenas energías que el universo futbolístico parece anticipar. Los hinchas, por lo pronto, ya preparan los cronómetros para seguir de cerca cada uno de los minutos señalados.