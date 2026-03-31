Italia vuelve a quedarse afuera del Mundial y profundiza su crisis histórica
La Azzurra no logró clasificarse por tercera vez consecutiva y deberá seguir la Copa del Mundo por televisión.
El seleccionado de Italia atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. Por tercer Mundial consecutivo, el conjunto azzurro no logró clasificarse y volverá a ser un espectador de lujo del torneo más importante del fútbol. Tal como ocurrió en Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo tetracampeón, con títulos en 1934, 1938, 1982 y 2006, quedó eliminado en la instancia decisiva.
La eliminación llegó a manos de Bosnia y Herzegovina, que se impuso en una definición por penales por 4-1 luego de igualar 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. El resultado dejó sin respuestas a los italianos y desató un nuevo golpe para una de las selecciones más tradicionales del mundo.
De esta manera, los bosnios sellaron su clasificación a su segunda Copa del Mundo, tras su debut en Brasil 2014. En aquella ocasión compartieron grupo con la Selección argentina, que los derrotó 2-1 en el Maracaná. En la próxima edición, integrarán el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.
La jornada de repechajes europeos también dejó otros clasificados. Turquía aseguró su lugar tras vencer 1-0 a Kosovo como visitante, mientras que Suecia protagonizó un duelo vibrante y eliminó a Polonia por 3-2 con un gol agónico de Gyokeres. Por su parte, República Checa avanzó tras superar a Dinamarca en los penales (3-1), luego de un empate 2-2 en el tiempo suplementario.
Con este panorama, Turquía formará parte del Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay; Suecia integrará el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez; y República Checa compartirá el Grupo A con México, Corea del Sur y Sudáfrica. Mientras tanto, Italia deberá replantearse su futuro tras otro duro fracaso internacional.
El presente del fútbol italiano atraviesa un momento crítico que parece no tener freno. Italia acumula tres ausencias consecutivas en Copas del Mundo, una racha alarmante que se suma a sus flojas actuaciones previas: en Alemania 2006, pese al título, y especialmente en Sudáfrica 2010, no logró sostener un nivel competitivo en las ediciones siguientes, quedando eliminada tempranamente en fase de grupos en esta última.
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